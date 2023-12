El mexicano ‘Pepe’ Treviño y su promesa a la Máquina: “No me retiraré hasta regresar al Real España y hacerlo campeón”

En una efímera visita a Honduras , el también ex técnico de los Rayados de Monterrey , club para el cual actualmente labora, impartió un seminario sobre modelos de juego a los entrenadores de la zona norte del país. De igual manera, se referió al equipo aurinegro.

Desde aquel 2007, la Máquina solamente ha levantado tres trofeos más en Liga Nacional y actualmente sufre un calvario deportivo, el cual su ex entrenador resiente, por lo que ha prometido regresar a la entidad sampedrana.

“Hace algún tiempo me llamó Elías Burbara, pero no pude venir porque tengo un compromiso con Monterrey que me envió a capacitación, así que debo ser leal. Pero allá por el mes de mayo ya estaré disponible”, dijo Treviño a los medios de comunicación.

’Pepe’ fue buscado por el presidente catedrático durante este 2023, sin embargo, el azteca está ligado al equipo regiomantano. No obstante, su vínculo laboral culmina a mediados del siguiente año, por lo que se ofreció a vivir una segunda etapa en la institución sampedrana.

“No me voy a retirar de esto mientras no vuelva a Honduras para dirigir a Real España y hacerlo campeón”, prometió el estratega de 63 años, que dirigió por última vez en 2019 cuando comandó a los Rayados en la Liga MX.

Treviño, que también hizo campeón nacional al Motagua en 1999, ya tuvo un regreso al Real España, esto en el Clausura 2013 en reemplazo de Nahún Espinoza. El mexicano fue separado tras quedarse en semifinales y permitir que Olimpia conquistara su primer tetracampeonato.