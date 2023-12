Jonathan Rougier responde a Edrick Menjívar y lo que dice sobre ser llamado a la Selección de Honduras

“Siempre he dicho que si al ámbito nacional viene un jugador fuera de serie, que usted diga ‘wow, qué pedazo de jugador’, para mí no hay problema en naturalizarlo y ponerlo a jugar, pero creo que Honduras tiene grandes arqueros”, comentó el portero del Olimpia , destacando a Harold Fonseca , ‘ Buba ’ López y Marlon Licona como las opciones para la ‘H’.

Sin embargo, que el portero naturalizado sea convocado es una situación con las que todos estén de acuerdo. El mismo Menjívar considera que, de no ser un futbolista extraordinario, no es necesario convocar extranjeros al combinado nacional.

El guardameta del Motagua se encuentra en un gran nivel y es uno de los candidatos a tomar la vacante que dejará el canserbero titular Edrick Menjívar, quien por suspensión, no es elegible para el duelo ante Costa Rica del 23 de marzo en Fisco, Texas.

Sobre esto, Rougier fue consultado tras ganar la ida de las semifinales ante Motagua y su respuesta fue bastante educada.

“Yo lo dije montón de veces. Cada quién tiene su opinión es totalmente respetable. Él debe tener sus pensamientos, sin son a favor o en contra, no me pondré en su contra. Al contrario, respeto su opinión y me parece un gran portero también”, dijo el meta a Deportes Kairos.

El portero argentino podría convertirse en el tercer naturalizado en vestir la ‘H’ en caso que el técnico Reinaldo Rueda requiera de sus servicios.

“Tengo que respetar y ser consciente que la decisión la tiene el cuerpo técnico de la Selección. Hay muy buenos porteros dentro de la Liga, sea cuál sea la decisión siempre la apoyo y respeto. Estoy estoy bien, eso va de la mano con el equipo, cuando el conjunto va bien las individualidades resaltan”, cerró Jonathan Rougier.