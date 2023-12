Edrick Menjívar se deshace por Tilguath y es contundente sobre Rougier a la Selección: “En Honduras hay grandes porteros”

Menjívar sabe que Olimpia es favorito, pero “el favoritismo no te da títulos, tenemos un técnico que no nos permite relejar, menos en estas instancias”. El meta recordó una frase que le dejó Noel Valladares para llegar al éxito en el fútbol.

Lo más importante es saber llevar el favoritismo, para nadie es un secreto que Olimpia es favorito, pero el favoritismo no te da el campeonato, sino lo que haces en la cancha. Tenemos un entrenador que no nos permite relajarnos, peor en una instancia de estas.

En este 2023 te consagraste como guardameta de la Selección. ¿Consideras que este ha sido tu mejor año?

A nivel personal he hecho bien las cosas, es un buen semestre, antes iba a la Selección y no jugaba, pero siempre estaba con la misma alegría y compromiso con el que voy ahora que estoy jugando, ese ha sido mi éxito, pues aunque te convoquen 40 veces y solo jugues cinco partidos, así debe ser porque la camisa de la Selección es sagrada. Siempre hay cosas que mejorar, no hay que conformarse, Noel Valladares me dijo algo que siempre se me viene a la cabeza: ‘lo más importante no es llegar, sino es mantenerse’, lo que es algo que a muchos les cuesta.

No estarás en el partido del repechaje y se menciona el llamado del Jonathan Rougier. ¿Qué opinión te merece su posible convocatoria?

En lo particular tengo mi opinión sobre eso, pero prefiero no darla, no quiero generar ningún tipo de circunstancia. Eso es una pregunta que se le deben preguntar al profe Reinaldo, que es quien toma decisiones. Mi opinión me la guardo.