Primi Maradiaga revela las claves de la clasificación de Olancho a semifinales y sobre el duelo ante Olimpia: “No voy a inventar”

Teniendo en cuenta las bajas, ¿bajo qué análisis hace este encuentro?: “El análisis es el que siempre he manifestado. Para mí, no había ausencias, había 11 jugadores. Esto lo digo para un medio que mencionó que el resultado en Juticalpa era irreal porque faltaban jugadores, y que a Marathón le faltaron futbolistas. Hoy, ellos tenían su plantel completo, pero como todos saben, ahí está el resultado. Nosotros vinimos a proponer, y de alguna manera, en los primeros minutos, Marathón tomó el control de la pelota y no nos encontrábamos.

¿Recuperan jugadores para la semifinal?: “No recuperamos a nadie. Están los que están. No está Christian Altamirano, Alex López, Roberto López, Henry Figueroa. Para mí, ellos son como si no estuvieran en el equipo. Yo cuento con los que hoy me sacaron este partido. Antes de viajar a San Pedro Sula, hablé con Reinieri Mayorquín y con Juan Delgado, y les pregunté quién me quería cubrir la posición de último hombre. Sentí que Delgado estaba más dispuesto. Teóricamente, le planteé lo que pretendía. En la realidad, hicimos un trabajo de 30 minutos, haciendo recorridos y formando un equipo con características similares a los jugadores de Marathón, porque sabíamos que venían con un 4-4-2, que buscaba cerrar líneas por dentro, en el caso de Isaac Castillo, para marcar una superioridad numérica. Todo eso lo planificamos y lo dejamos bien definido. Ayer entrenamos, y quiero agradecer al presidente del Real España, don Elías Burbara, que nos prestó la cancha para hacer nuestra reactivación después del viaje, donde reforzamos ese movimiento de Delgado. Si hay algo de lo que me siento satisfecho es que, en los momentos en que Marathón nos acosó, el equipo nunca reventó una pelota y salió con el balón controlado, haciendo combinaciones y conducciones.

¿Olancho le regalará la localía al Olimpia?: “ No se regala localía ni nada por el estilo. Olancho, desde que ascendió, está jugando en Tegucigalpa. Es como venir acá y decir que desconocemos la cancha. Esas son excusas baratas, justificaciones que buscamos para darnos cuenta de que quizás no hay trabajo.”

¿Cómo hacer creer a estos muchachos luego de venir con muchas bajas?: “Les hice ver lo que había pasado después de la conferencia, cuando todo el mundo nos daba por muertos. Ahí es donde tenía que haber rebeldía de la persona, no del jugador, hacerse sentir, porque aquí nos gusta adelantar juicios y resultados. Les hice ver que no había nada más bonito que ir contra la corriente y buscar que ellos mismos se sintieran satisfechos por cumplir con la misión de venir a ganar aquí. Decían que nos había perjudicado cambiarnos de Juticalpa a Tegucigalpa, porque Olancho es un equipo lento. La verdad, da risa escuchar este tipo de comentarios. Aquí lo que les gusta ver es a los jugadores correr como caballos, y nosotros buscamos un mejor posicionamiento. Creo que esto fue un revulsivo para ellos, darse cuenta de que son capaces, porque es un equipo con mucha experiencia, mucho recorrido.

“Son detalles que los jugadores deben darse cuenta de que el fútbol no es de patadones, sino de buscar con quién jugar, con quién conectar, y cómo hacer una progresión de jugada. Esos aspectos, lamentablemente, aquí no se dan, porque nos gusta ver a gente correr como caballo. Eso es lo que nos levanta de los asientos. Si ven que se juega para atrás, comienzan a silbar. Eso es lo que me tiene lleno, haber desarrollado un fútbol del cual soy partidario y que los jugadores se hayan convencido. Me gustó mucho el mando de Delgado en esa zona del campo, y las veces que estuvo mano a mano, supo neutralizarlo. Vamos a seguir trabajando. No está Nelson Muñoz, no sé si recuperaré a Fabricio (Silva) para uno o dos partidos, pero yo me quedo con este grupo de jugadores que hizo un buen partido y sacó un buen resultado.”

¿Usted cree que Eddie Hernández es uno de los jugadores más determinantes al anotar ese primer gol y alentarlos en la tanda de penales?: “Sí, me he encontrado con un grupo lleno de experiencia y recorrido. Si hablamos de Harold Fonseca, hasta Cristian Viery, Julián Martínez ya tiene recorrido en primera división. Pero si hacemos un parón y vemos la banca de Marathón y la banca de Olancho, hay una enorme diferencia. Entonces, había que tomar decisiones que fueran acordes a lo que estábamos viendo. En primera instancia, sacar a Joanderson de una banda para ponerlo en el centro en sustitución de Eddie Hernández, y luego colocar a Viery. A Eddie lo sentí con un estado de ánimo muy alto en el hotel cuando dijo: ‘Los últimos seremos los primeros’, dando a entender que, si tenía la oportunidad, la cumpliría. Lo de Eddie, lo de Harold, lo de Henry Gómez... la verdad es envidiable contar con jugadores con esa mentalidad. El capitán Almendárez tiene esa capacidad de decir: ‘Yo voy a responder por el grupo’. Me tiene plenamente satisfecho. Son jugadores comunes y corrientes, pero tienen esa capacidad para estar en estas instancias.”

Dos días para preparar el juego ante Olimpia, ¿lo ve como favorito?: “Yo siempre he dicho que partimos 50/50. Después, lo que suceda en el partido, con el árbitro pitando, ya determinará el resultado. No me considero ni menos ni más que nadie, estamos en iguales condiciones. El equipo tiene un envión anímico, pero eso no nos va a bastar. Tenemos que tener una capacidad futbolística, teniendo en cuenta lo que ellos manejan: en algunos momentos, juego directo, transiciones rápidas o combinativo. Tienen una variedad de opciones para atacar al rival, y defensivamente son fuertes. En tres días no voy a inventar lo que no hice en dos meses.