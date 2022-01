‘Primi’ Maradiaga y su dura crítica por la suspensión de partidos en Liga Nacional: “Esa es una de las situaciones por las cuales estamos abajo”

“El problema es que está la ley y todo mundo se agarra de ella. Yo no he sido partidario de eso nunca, para eso hay un plantel de veinte y tanto jugadores. En todo lo que ha sido mi carrera, estando en Motagua, Marathón, Real España y otros equipos, nunca pedí suspensión de fechas”, comenzó explicando el timonel de los escualos.

El entrenador del Platense , Ramón “Primitivo” Maradiaga , no encuentra explicación a las constantes reprogramaciones que existen en la Liga Nacional de Honduras , esto porque un club no cuente con varios de sus jugadores.

“En todo caso, si a mí me ocurriera en algún momento eso, yo mejor dejo el cargo porque si me van a estar diciendo de arriba (directivos) que me van a suspender el partido cuando hay otros jugadores con los cuales uno puede trabajar y darse cuenta si hay una capacidad para ellos poder sustituir a los que de alguna u otra manera puedan estar lesionados, enfermos, suspendidos, o si hay cinco jugadores con Covid, no vamos a suspenderlo porque si hay otros futbolistas vamos a jugar”, le dijo a TVC.

Ramón Maradiaga, que cumplirá su segundo torneo al mando del Platense y con el cual peleará por no descender, fue más allá y aseguró que por eso el fútbol hondureño actualmente está en una condición futbolística crítica.

“Esa es una de las situaciones que vivimos y por las cuales estamos abajo, porque no tenemos ese pensamiento de competencia sino que de conveniencia. ‘Me conviene ahora suspender porque no tengo los que yo creo que son los adecuados’ y en este caso simplemente queda respetar porque hay una ley que todo mundo puede hacer uso de ella”, cerró diciendo el entrenador catracho de 67 años de edad.