¿Quién es el uruguayo que juega en Honduras y es hijo de Tyson Núñez? Tiene 23 años y sabe lo que es celebrar un gol en primera división

Milton Josué es idéntico a su progenitor, pero en la estatura no y tampoco en la posición dentro del campo de juego. Su padre era un delantero veloz y de buen cabeceo, el futbolista de la Jaiba Brava es más alto y juega como lateral izquierdo.

DEFENSA

“Naturalmente soy defensivo, pero si me toca tocar atacar lo hago. No se molestó cuando decidí ser defensa, solo me aconsejó para manejar esa posición y que poco me iba a ganar el esfuerzo”, contó el menor de la dinastía, los mayores son Idelsi y Jeyson.

Y agregó: “Yo nací en Montevideo, Uruguay, pero desde pequeño me crié en Sambo Creek. No me molesta que me digan Tyson, tampoco a mi papá. Es un legado, hay que seguir con lo mismo”, sostuvo.

“Siempre nos confunden, hasta el son de hoy me preguntan del porque yo salí alto y mi papá es de baja estatura. Yo no le pongo mucho atención”.