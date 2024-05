¿Sigue o no Reynaldo Tilguath? La decisión oficial del Génesis con su entrenador para el Apertura 2024

Parte de ese buen rendimiento del club ha sido la buena gestión del cuerpo técnico guiado por el entrenador Reynaldo Tilguath.

Tras quedar fuera de las ‘semis’ ante los verdolagas, el ‘Chino’ dejó en duda su continuidad con los comayagüenses tras pasar por momentos incómodos en las últimas semanas.

“Sobre mi futuro, pues no lo sé. No he firmado, ni arreglado con el presidente. Hay algunas cosas que tienen que arreglar y si no pues buscaremos otras opciones”, manifestó Tilguath en su última conferencia de prensa.

Y agregó: “Tengo contrato hasta el 31 de mayo y los primeros que lo sabrán son los jugadores, ahora nos toca descansar”.

Sin embargo, DIEZ conoció que el timonel catracho y el presidente del Génesis, Milton Flores, llegaron a un acuerdo para extender su vínculo laboral.

Tilguath seguirá un año más en el institución junto a todo su cuerpo técnico que está integrado por: Henry Acosta, asistente técnico; Obed Argeñal, preparador físico y Gunter Sandoval, preparador de porteros.

La pretemporada del Génesis arrancará la segunda semana de junio.