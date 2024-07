Rolin Peña ya piensa en el Alajuelense y atiza contra el arbitraje; reveló que cerrarán un fichaje ¿quinto extranjero?

Si la idea era ganar, no se pudo y el rival nos sorprendió en el primer tiempo, intentamos en el segundo tiempo pero no se pudo.

Molestia con el arbitraje

No me gustó el arbitraje porque fue permisivo. Salió un jugador de nosotros con sangre y no estoy de acuerdo, pero ahora a pensar en el partido en Costa Rica.

¿Cuándo se van a Costa Rica?

Saldríamos el martes a las 3:00 p.m, el partido es el jueves y hacemos reconocimiento el miércoles a las 8:00 a .m. Vamos a retornar el viernes y el sábado viajamos a Tegucigalpa para jugar contra Olimpia la segunda fecha.

Calendario de la Liga Nacional

Es pésimo para nosotros en el sentido que no podes venir de un viaje de afuera y después venir a jugar un clásico y fuera de casa. Siempre nos opusimos a este calendario porque es temerario para nuestras aspiraciones

Liga Deportiva Alajuelense

Es un rival fuerte, un equipo copero y Marathon tiene lo propio como corresponde. Es nuestro debut y tenemos mucha ilusión de hacer las cosas bien.