Rubilio Castillo confirma que podría salir de Motagua para convertirse otra vez en legionario

Motagua regresó este miércoles de su gira por Estados Unidos, donde disputaron una serie de amistosos de cara a lo que será el inicio del torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional y también el arranque de la Copa Centroamericana de Concacaf. Rubilio Castillo fue uno de los jugadores que logró destacar con goles en esta gira por Estados Unidos. En el último amistoso ante Comunicaciones este martes, logró marcar de nuevo.

“Tuvimos una buena pretemporada en Tela y nos quedamos con las cosas positivas, a pesar de los resultados positivos que tuvimos, el funcionamiento del equipo lo obtuvimos bien y creo que hay que sacar lo más provechoso de esta gira”, dijo Rubilio Castillo en el regreso de Motagua a Honduras este miércoles. Rubilio Castillo sabe que está en un gran momento, algo que también lo llevó a ser tomado en cuenta por Reinaldo Rueda en la Selección de Honduras. “Gracias a Dios, me tocó con la Selección aportar, en esta pretemporada me está yendo muy bien y creo que mediante uno vaya encontrando el nivel creo que grupalmente nos va a ir mejor también. Cada quien tiene que preocuparse por alcanzar el nivel top para poder contribuir al equipo, en lo personal me siento muy feliz de poder estar en mi mejor nivel”, afirmó.

Asimismo, Rubilio Castillo ha confirmado que existe una oferta para convertirse de nuevo en legionario.

“La oferta está en manos de la directiva, yo solamente estoy concentrado en Motagua en estos momentos, estamos analizando esta situación en estos días, no sabría decirte nada porque ellos no me han comentado nada. Es real, esto no depende de mí, depende meramente de ellos, pase lo que pase estoy concentrado en lo que va a ser este torneo”, dijo.