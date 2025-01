Rubilio Castillo se despide de Motagua y revela que hay dos clubes nacionales que lo pretenden: “no me dieron la cara para decirme que no sigo” ¿Se despidió de Emilio Izaguirre?

En entrevista con Rely Maradiaga el atacante de 33 años también mencionó que existe la posibilidad de seguir su carrera en el exterior y la Selección de Honduras es prioridad en su carrera.

LA ENTREVISTA CON RUBILIO CASTILLO

¿Cómo estás luego de decidir no renovar con Motagua?

Yo estoy bien, logramos asimilar la situación y tomar la decisión junto a mi familia de hacerme a un lado de la institución, por algo no se pudo dar, tomamos la determinación. Sé que vienen mejores oportunidades, hemos dado lo mejor y llegó la hora de hacernos a un lado.

¿El mejor momento con Motagua?

El mejor momento especial fue cuando quedamos campeones ante Real Sociedad, fue mi primer título.

¿Cuál es el sentimiento que sientes ahora con la decisión?

De nostalgia. Tenemos una gran relación con Dios junto a mi esposa, dejamos que todo fluya en las manos de Él y de algo estoy seguro que cuando me toca irme, es seguro de ello. No fueron ni dos días ni dos noches de pensar en la decisión. Siempre entregué lo mejor en el club.

¿Es un momento que no se imaginó por la forma en que se dio?

Me hubiese gustado irme así como llegué. Me queda tranquilidad que cada partido y entreno lo viví como una despedida, representé bien el escudo de Motagua y me voy con la frente en alto, de dar todo. Se dirán muchas cosas, se juzgará y la determinación la tomamos. Si lo mejor es que me haga a un lado del escudo, yo lo hago. Es una etapa que no la cierro tan bien, las oportunidades siguen. A Motagua lo llevaré en el corazón y le deseo siempre lo mejor.

¿A qué te refieres con no dañar al escudo?

El escudo está primero, se llenan que ningún jugador ni directivo está arriba de la institución. Para que esto no siguiera en dimes y diretes, la relación estaba cerrada, la plantilla no era sana, la sensación es que podía seguir, pero las cosas no estaban de la mejor manera. El escudo es la afición, no los jugadores, directivos ni cuerpo técnico. Siempre tuve como prioridad a Motagua, no es justo cuando los tienes como prioridad, pero ellos no a ti. Llegó el momento de dar el paso al costado.

¿Dónde jugarás o te quedas seis meses sin jugar?

Estamos esperando lo que diga Dios, esperando algo de afuera o local. Yo me siento bien, en la edad lista para seguir y cuando llegue el momento estaré tranquilo.

¿Muy importante el tema Selección para Rubilio?

Hay muy buena relación con el profe Rueda, me dice que con mi edad estoy entero. Está en el radar la Selección, vienen los repechajes a Copa Oro y eliminatoria.

¿Es cierto el interés del Olancho FC?

Yo estoy muy contento porque siempre los equipos han estado interesados, siempre trato de ser un jugador correcto, siempre pongo las cosas claras. Estoy escuchando ofertas de los equipos, estoy sin trabajo. En su momento se dio lo de Potros y vamos a ver.

¿Cuánto tiempo para decidir?

No sobra mucho tiempo, en 4 o 5 días estará definido lo que será mi nueva posibilidad, no me gusta estar parado.

¿Quedó todo bien con la opción de Marathón?

Obviamente ellos se comunicaron conmigo, la puerta sigue abierta, siempre traté de ser leal, se los comenté y no llegaron a las cifras que yo pretendía y siempre está abierta la posibilidad. Ellos sintieron que yo los estaba utilizando para hacer presión a Motagua, no fue así y se los dejé claro.

¿Hubo palabras de despedida con Emilio Izaguirre, Diego Vázquez?

Para nada, si hablo es con los míos, Diego y mis compañeros, no más nadie. Hablé con Diego, les comuniqué porque ellos (directivos) no se comunicaron conmigo, él (Vázquez) con el salario no se mete, no me dieron la cara para decirme que no sigo en la institución.