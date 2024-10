Tilguath se despidió del Génesis con triunfo, pero revela qué sucedió en el camerino post juego: “Teníamos que resolverlo ahí”

Tilguath afirma cuándo le puso la renuncia a Milton Flores , presidente del Génesis . “Me voy muy feliz, yo le había puesto la renuncia al presidente el lunes, de ahí se dieron una serie de situaciones que no me gustaron, le dije a él, se lo hice saber en el camerino, pero este es el equipo que la gente quiere ver. Felicito a la gente que vino a apoyar al equipo”.

“Descansar no creo porque uno mira futbol y pasa recordando cosas, en qué te equivocaste y qué hiciste bueno. Me siento feliz por mi hijo, no juega porque es mi hijo, tiene calidad, lo que pasa que la gente lo presiona porque quieren ver algo que me vieron en mi, somos diferentes, él creció en otra época, pero cuando jugó lo hizo bien, a ver qué pasa con el nuevo entrenador, si le sigue dando oportunidad”, cerró.