Tilguath, enfadado con periodista: Lo acusó de sacar un celular para incidir en penal sancionado a favor del Olancho FC

A la conferencia llegó Tilguath y juzgó la acción del comunicador, a quien no lo llamó por su nombre, pero sí lo señaló. “No voy muy contento con el resultado y mucho menos por las formas, no hay que culpar a potros, potros nada más tenía que ejecutar algo (penal), pero son cosas que dañan al fútbol, no sabía que en Honduras ya estaba el VAR y creo que las televisoras también ayudan para eso”, comenzó diciendo.

“Es difícil porque enfrentas a un gran equipo, está bien dirigido, y como le dije a Beto (Humberto Rivera) no es culpa de potros lo que pasó, porque vos (señala a periodista) llamaste al árbitro para que viera el vídeo, vos le dijiste ‘venga a ver que es penal’, lo que molesta es que no sabía que ahora los periodistas pueden usar el VAR, porque el periodista fue el que llamó al cuarto árbitro para que pitara el penal, al final potros lo anota y no nos ajustó para poder empatar”, dijo Tilguath.