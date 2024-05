La Tota Medina y el reto que le lanza a Marathón ¿duerme tranquilo? ¿practicaron penales? ¿se ve levantando la copa?

Ahora resalta la confianza que le han brindado sus jugadores a lo largo del torneo Clausura porque jugando en el estadio Yankel Ronsethal han ganado nueve partidos, empataron uno y no conocen la derrota en 10 duelos a lo largo del campeonato.

Estos números los resaltó la Tota Medina en la conferencia de prensa de este viernes, a 24 horas para el inicio del partido de vuelta. Todo comienza este sábado 25 de mayo desde las 3:00 pm.

LA CONFERENCIA DE LA TOTA MEDINA

¿En qué cosas puntualizó previo a la gran final?

El trabajo que venimos haciendo normalmente, tenemos un tiempo prudencial de 90 minutos, tenemos que trabajar de principio a fin contra un gran rival, ahora lo haremos en nuestra casa, frente a nuestra gente, con nuestra idea de juego de poder imponernos y sin duda que llevarnos el partido.

¿Debilidades del Olimpia?

Todos los equipos tenemos falencias y virtudes, trabajaremos sobre ello para conocer las debilidades. Uno se nutre para encontrar el punto del rival y nosotros hacerlo mejor. Ahí tenemos la idea clara, todos tenemos la misma convicción, al que le toque mañana lo hará así.

¿Sin lesiones?

Hasta ahora no, salvo (Kilmar) Peña que sufrió un esguince de tobillo, lo vamos a probar y esperaremos.

¿Es complejo remontar dos goles?

Es un partido de fútbol donde vamos a imponer nuestro juego, tenemos que hacer un equipo que proponga, los goles van a ser consecuencia de lo que podamos hacer. Desde lo grupal a estructura, confiamos en lo que tenemos, este grupo de jugadores nos han dado alegrías en nuestra casa, esperamos esa fiesta, lo principal será ganar.

¿Qué tipo de fútbol puede esperar la gente de Marathón?

El mismo que se ha mostrado, siendo un equipo protagonista que va al ataque, tendremos que saber manejar eso porque las finales son diferentes.

¿El clima?

Va a estar igual para los dos, no deja de ser una situación que se tiene que resolver para cada uno. Nosotros no hemos practicado a esa hora, lo hacemos por la mañana donde el clima es diferente y lo afrontamos igual. El problema es que no tenemos luz y lo hacemos a la hora que está estipulado. No tengo reparo en eso, así será.

¿Han practicado penales?

Esperamos y confiamos resolverlo en los 90 o 120 minutos, que sea antes. Estamos bien y esperamos ese partido que hemos planeado.

¿Factor de la localía?

Es donde nos hemos sentido más cómodos, jugando en nuestra casa, donde hemos conseguido la mayor cantidad de puntos y goles, hay que revalidarlo, hay que hacer un partido correcto ante nuestra gente y los muchachos lo han hecho muy bien.

¿Ya sabe cómo hacerle daño al Olimpia?

Yo tengo una visión, pero quien va a resolver esto es el futbolista, confío en ellos, estamos tranquilos porque trabajamos bien en el torneo. Cerrar en casa es lo mejor que nos podía pasar. Ojalá podamos festejar.

¿Dio chance esta semana para ver todo y hacerle daño a Olimpia?

Los entrenadores siempre necesitamos más tiempo, el otro día tal vez defendimos mal en estos últimos 15 metros, pero yo no mire a un Olimpia que nos haya llevado por delante como en otros momentos, pero cuando nos golpeó no supimos manejar esos momentos. Tienen sus virtudes e individualidades que cuando uno les deja esos espacios hacen daño y saber cómo hacerlo, nosotros a trabajar en eso. Marathón se plantó y supo administrar el balón.

¿Qué le da esa confianza para que sus jugadores remonten la serie?

No solamente pensamos, sino que sentimos lo podemos hacer. De local fuimos los que más anotamos y al que menos le hicieron. Tuvimos la convicción de lo que podemos hacer mañana, sin duda no será fácil, por la campaña que hicimos invita a creer. Tenemos que disfrutar el partido y afrontar como tal.

¿La esperanza del aficionado verdolaga?

La mayor, en un principio, las preguntas eran de convencer al aficionado de convencer en mí. Ahora confían en este grupo de muchachos jornada tras jornada, tenemos futbolistas jóvenes que juegan y disfrutan su primera final y el acompañamiento lo tienen de la afición.

¿Qué otros aspectos tocaron con los jugadores?

Lo lógico, manejar las emociones y ellos están bien.

¿Cómo se encuentra el grupo?

Están tranquilos, bien, tenemos una buena semana, sabiendo que tenemos que hacer un partido correcto. No nos vamos a salir de lo que venimos trabajando y ahora hay que hacerlo suficientemente bien.

¿Usted ha dormido tranquilo en esta semana?

El entrenador a lo largo de la semana juega varios partidos, bueno es el caso mío, pero después de tener la tranquilidad de ver a los jugadores cada día nos da ese semblante de confianza, de optimismo. Tenemos un grupo comprometido, tenemos que estar convencido de lo que queremos.

¿Pero ha dormido bien?

Poco, pero bien.

¿Con su familia en la cancha?

Son anécdotas, hoy no pueden estar en la cancha por razones de colegio, pero están presente siempre. San Pedro Sula me sienta bien.

¿Opinión para la gente que esto ya se definió con el 3-1?

Sigo teniendo la misma confianza en los muchachos, el primer compromiso tuvimos la adversidad de dos goles.

¿El mismo 11 de la ida o hay variantes?

Todavía no lo he confirmado, hoy por la tarde se lo digo a los muchachos.

¿Hay dudas?

Es de buscar alternativas, si no, saldremos como venimos jugando con el equipo en las últimas ocasiones. Si salimos con dos puntas o no... Si no pasa nada extraordinario será el mismo.

¿Marathón saldrá desde el inicio por el primer gol o cautela?

Tenemos que ganar el partido y el gol llegará por lo que se haga, no tenemos la urgencia de hacer el gol apenas comience. El gol llegará en consecuencia que el equipo lo esté trabajando.

¿Cómo se ve este sábado a las 6:00 pm?

Hay que tocar vivir las horas previas, no me atrevo a decir nada, lo que queremos es obvio, disfrutar. Nosotros hemos hecho un gran trabajo y muchos equipos quisieran estar aquí.

¿Complicado este partido?

El contexto cambia, tenemos que hacer un buen partido ante un equipo con semejante magnitud como es Olimpia. Habrá emociones y cosas que debemos trabajarlas, tenemos que tener la idea clara, ojalá podamos confiar rápido, pero la misma connotación si se anota a falta de 15 minutos.

¿El rival en cancha, su colega Pedro Troglio?

Está de más que yo le ponga adjetivos a lo largo de su carrera con Olimpia, lo que ha conquistado, uno va por el camino que está haciendo y marcando. No es fácil conformar un equipo, llegar a la final, hacer lo que estamos haciendo, la verdad que me siento muy a gusto y conforme, respeto lo demás.

¿Levanta la copa?

Me miro haciendo un partido que el equipo sea protagonista, la consecuencia es lo que ellos hagan. A la afición el reconocimiento de acompañarnos mañana, esta final en casa es un premio para ellos y el club vuelve a las finales.