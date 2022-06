“La Tota” Medina revela que los dirigentes de Motagua no esperaban el título tan rápido: “Este torneo lo daban como descartado”

En ella, Hernán comentó que los directivos de Motagua no esperaban el título tan rápido. Además, se pronunció sobre Pedro Troglio y su posible regreso y de cómo consigue los bombones en Honduras.

¿Cómo nos cuentas tu historia de resucitar a un equipo de capa caída? ”Arrancamos con bastantes piedras en el camino, primero con la enfermedad que me pegó la neumonía pulmonar desde que llegamos acá y estuve seis días interno, pero después nos repusimos de eso. Si bien el equipo venía golpeado de cuatro derrotas consecutivas, cosa no había pasado nunca en su historia y cuando pude estar en cancha nos tocó perder el Clásico contra Olimpia y fue el último que perdimos y a partir de allí ya recuperamos. Comenzamos a revertir la historia que en principio fue complicada. Los dirigentes pensaban en el torneo que venía y este lo daban como descartado ”.

En Olimpia dirigió Pedro Troglio...

”Sí, estuvo Pedro y también en este torneo (Pablo) Lavallén. Después del partido que disputó Olimpia contra nosotros tuvo un tema con los dirigentes y dejó de ser el técnico y ahora por lo que se comenta acá podría regresar Troglio”.

¿Festejan con la misma euforia que acá (Argentina) los hondureños?

”Sí, hubo una invasión de campo de la gente de Real España. Tuvimos que ir al vestuario y luego volver para festejar con nuestros aficionados, pero la verdad que sí, las personas son muy demostrativas, Motagua es uno de los equipos más populares que hay aquí, veníamos urgidos de ganar el campeonato y ahora hay más exigencia que nunca”.

Tu salida de Racing de Córdoba fue sorpresiva, pero a los dos le está yendo bien...

”Sí, siempre conversamos con los dirigentes, obviamente la salida no era lo que tenía en mente, ya tenía planificada la temporada, pero estas cosas no solo sirven en lo profesional, sino que en lo económico también y dimos este paso. Y hoy estamos contentos por la decisión. Ahora vino mi familia y estamos disfrutando del calor de aquí”.

Marlon Licona llora en las cámaras de DIEZ tras ganar la final

La gran incógnita que tiene acá el mundo futbolero de Córdoba es que si se consiguen chupetines allá...

”Casualmente no sabía cómo perdirlos y aquí les dicen bombones. Hay gustos que no son los comunes y que tengo que ir decifrando por el color del papel”.

¿Y qué gustos hay que no tenemos acá?

”Tienen uno de lima, el otro de un higo, tengo que decirle al chico que me los compra de cuales quiero y voy encontrando cuál es el que me gusta”.

LA NOTA COMPLETA: