Marlon Licona llora en las cámaras de DIEZ tras ganar la final: “Amo a Motagua, hemos pasado momentos complicados, pero nos levantamos”

El puesto de portero es muy ingrato, un error te puede marcar para toda la vida. Pero están los que se levanta y van contra todo pronóstico, este es el caso de Marlon Licona.

El cancerbero vivió dos momentos claves en el nuevo título de campeón de Motagua. Primero atajando un penal a Ramiro Rocca y luego cometiendo un error que puso a Real España a soñar con la remontada.

Al final del partido Motagua sostuvo la ventaja y con global de 3-2 venció a la Máquina para ganar su copa número 18 de su historia en el Olímpico Metropolitano.

Marlon Licona habló para la cámara de DIEZ y se soltó a llorar por todo lo que ha sufrido. Además, envió un mensaje a todos críticos. El meta no se fue sin agradecer a sus compañeros por el apoyo.

“Somos una familia la verdad, cuando uno se equivoca está el otro y lo demostramos. Me equivoqué yo acá y ahí estuvo el equipo defendiéndome a muerte”.

¿Qué se te pasó por la cabeza cuándo cometiste ese error?

“Son momentos difíciles, pero la vida está llena de momentos así. Ahora pensaba no sé cuántas veces me voy a caer o me he caído, pero tengo que levantarme cómo dé lugar (llora) y me levanté y somos campeones Gracias a Dios”.