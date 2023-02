Un día con Jonathan Bornstein: “Voy al supermercado y la gente me detiene para contarme su historia sobre mi gol”

Estar en La Ceiba y no charlar con el estadounidense que cortó una sequía de 28 años sin ir a mundiales para Honduras, sencillamente es inconcebible. Le hicimos una llamada y atendió con un “Hola... había dejado el teléfono en casa...” Sí, logramos cuadrar y lo citamos al muelle más icónico de la ciudad. En una bonita y reveladora entrevista con vista a un esplendoroso atardecer, el oleaje en el océano atlántico y algunas personas que se acercaron para fotografiarse con Jonathan, nos contó que se siente muy cómodo y alegre de vivir en “La Novia” de Honduras.



“La Ceiba es hermosa, tiene buenas playas y ¿quién no disfruta del mar? La gente se ha comportado al cien conmigo, son muy amables, puedo ir donde sea y siempre me tratan con mucho cariño y eso me lo han demostrado desde el pasado”, contó el futbolista que está a unos días de cumplir un mes de haber llegado a territorio nacional.

Sin embargo, el jugador aún sigue conociendo las calles del lugar, la única ruta que tiene clara es la de su casa a la sede del Vida y al estadio Ceibeño. El deportista, con ascendencia mexicana, reveló que los aficionados lo saludan y le cuentan cómo vivieron la clasificación de Honduras al Mundial allá por 2009, donde él fue importantísimo para que eso fuera una realidad.

“Todavía se acuerdan. Algo muy bonito que he encontrado aquí es que todos tienen su recuerdo del gol ante Costa Rica. Siempre estoy abierto a escuchar sus historias porque me llena de felicidad. Voy al supermercado y la gente me detiene para contarme su historia de dónde estaba o con quién y cómo festejaron en aquél momento”. El tema de la comida no podía faltar y Bornstein comentó que le habían hablado mucho de la baleada, pero no la había degustar hasta hace unos días que pidió una con aguacate y pollo y su calificación fue excelente.

No obstante, el californiano confesó que no suele comer mucho fuera de casa y ahora que le tocó vivir solo ha puesto en práctica sus cualidades culinarias.



“La mayoría de lo que como lo tengo en casa, aquí en Honduras hay muy buenos productos y muy frescos. He aprendido a cocinar por mi esposa y ahora que estoy solo yo me preparo mis alimentos”. Y agregó: “no soy un chef, más que todo cocino lo básico y cuando no sé hacer algo, llamo a mi espesa para preguntarle, Ja, ja, ja. Ella siempre me ayuda a pesar de la distancia”.

El día a día del jugador, de 38 años, en La Ceiba es levantarse muy temprano, desayunar algo ligero, ir a entrenar con los Rojos, ir al gimnasio, en las tardes hace sus diligencias y descansa mucho. Sobre sus primeros partidos en la Liga Nacional apostilló que, “los partidos iniciaron bastante rápido y eso me vino bien porque yo estaba preparado para cualquier cosa. Ganando minutos me he podido integrar mejor con mis compañeros, el cuerpo técnico y los fan. Ojalá podamos seguir creciendo como equipo”, expuso el exChicago Fire. Bornstein ya vivió lo que es el fútbol hondureño en carne propia y analiza que los juegos no son nada fáciles y considera que hay mucha calidad técnica en muchos jugadores.

“Se siente muy bien que las veces que hemos ido a jugar fuera de la casa del Vida, la gente en los estadios me aplaude o da porras a mi favor cuando tomo la pelota, eso no me había pasado en mi carrera. Esto es muy grato por el amor que me dan aún siendo visitante”, expresó el número tres de los cocoteros acerca del apoyo que ha recibido en los estadios.