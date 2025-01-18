Liga Nacional

Carlos Bernárdez anota el primer gol del Clausura 2025 en Honduras y Victoria termina empatando contra Olancho FC

Victoria y Olancho FC igualaron 1-1 en el inicio del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

finalizado
Victoria
Victoria
1
Olancho FC
Olancho FC
1
2025-01-18

Victoria y Olancho FC no se hicieron nada y decidieron repartirse un puntito en el estadio San Jorge de Olanchito en el inicio del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras tras igualar 1-1.

Los jaibos, obligados a jugar fuera de La Ceiba porque al estadio Ceibeño le están cambiando la grama, se fueron hasta a la ciudad cívica y la afición se hicieron sentir, más que todo en el sector preferencial.

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El partido fue entretenido, con un equipo olanchano siendo más constante hacia el ataque. Ramón Maradiaga mandó únicamente a Eddie Hernández como referente de ataque y al final rescató el punto.

Carlos Bernárdez anota el primer gol del Clausura 2025 en Honduras y Victoria termina empatando contra Olancho FC

Victoria fue el que abrió el marcador y fue al 54’ cuando el mexicano Luis Franco mandó un centro al área y ahí Ramón Turcios se bajó en el área a Carlos Bernárdez y sancionó penal. Lo marcó el mismo Bernárdez desde el manchón.

Los potros se encendieron y sin mediar palabra fueron al ataque en la siguiente jugada y fue Eddie Hernández quien acreditó el empate al 57’ y así se resolvió el partido en el San Jorge de Olanchito. Cabe reseñar que el ‘Cañonero del Aguán’ llegó a 100 goles en la Liga Nacional de Honduras.

Carlos Bernárdez anota el primer gol del Clausura 2025 en Honduras y Victoria termina empatando contra Olancho FC

FICHA TÉCNICA

(1) VICTORIA - Michaell Perelló; Wisdom Quayé, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Elvin Casildo, Diego Rodríguez (Selvin Guevara, 77’); Allan Banegas, Marcelo Espinal (Héctor Aranda, 86’), Cristian Cálix (Maynor Arzú, 60’), Carlos Bernárdez (Kemsie Abbott, 60’); Luís Franco.

DT: David Patiño (MEX)

Goles: Carlos Bernárdez 54’.

Tarjetas amarillas: Allan Banegas, Fabricio Silva.

Tarjetas rojas: No hubo.

(1) OLANCHO FC - Harold Fonseca; Óscar Almendárez, Nelson Muñoz, Ramón Turcios (Elison Rivas, 54’), Omar Elvir; Roger Sander (Segundo Granja, 68’), Reinieri Mayorquín (Paulinho, 85’), Danilo Palacios (Juan Lasso, 46’), Henry Gómez, Christian Altamirano; Eddie Hernández.

DT: Ramón Maradiaga

Goles: Eddie Hernández 57’.

Tarjetas amarillas: Ramón Turcios, Óscar Almendárez.

Tarjetas rojas: No hubo.

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Estadio: San Jorge, Olanchito

Árbitro: Said Martínez

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Redacción web
Redacción Diez

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