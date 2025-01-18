Carlos Bernárdez anota el primer gol del Clausura 2025 en Honduras y Victoria termina empatando contra Olancho FC

Victoria y Olancho FC no se hicieron nada y decidieron repartirse un puntito en el estadio San Jorge de Olanchito en el inicio del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras tras igualar 1-1.

Los jaibos, obligados a jugar fuera de La Ceiba porque al estadio Ceibeño le están cambiando la grama, se fueron hasta a la ciudad cívica y la afición se hicieron sentir, más que todo en el sector preferencial.

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El partido fue entretenido, con un equipo olanchano siendo más constante hacia el ataque. Ramón Maradiaga mandó únicamente a Eddie Hernández como referente de ataque y al final rescató el punto.