Carlos Bernárdez anota el primer gol del Clausura 2025 en Honduras y Victoria termina empatando contra Olancho FC

<b>(1) VICTORIA - </b>Michaell Perelló; Wisdom Quayé, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Elvin Casildo, Diego Rodríguez (Selvin Guevara, 77’); Allan Banegas, Marcelo Espinal (Héctor Aranda, 86’), Cristian Cálix (Maynor Arzú, 60’), Carlos Bernárdez (Kemsie Abbott, 60’); Luís Franco.DT: David Patiño (MEX)Goles: Carlos Bernárdez 54’.Tarjetas amarillas: Allan Banegas, Fabricio Silva.Tarjetas rojas: No hubo.<b>(1) OLANCHO FC</b> - Harold Fonseca; Óscar Almendárez, Nelson Muñoz, Ramón Turcios (Elison Rivas, 54’), Omar Elvir; Roger Sander (Segundo Granja, 68’), Reinieri Mayorquín (Paulinho, 85’), Danilo Palacios (Juan Lasso, 46’), Henry Gómez, Christian Altamirano; Eddie Hernández.DT: Ramón MaradiagaGoles: Eddie Hernández 57’.Tarjetas amarillas: Ramón Turcios, Óscar Almendárez.Tarjetas rojas: No hubo.**Estadio: San Jorge, OlanchitoÁrbitro: Said Martínez