Wilmer Crisanto sufrió racismo en el Godoy Cruz, nuevo equipo de Agustín Auzmendi: “Ahí está el negro, matémoslo”

Crisanto reveló que vivió actitudes hostiles que nunca olvidará. “Por ratos son especiales, lo percibía de mis compañeros, parecía que yo les estaba robando algo, a veces sentía un poco de desprecio”, expresó. Aunque no hubo confrontaciones directas con sus compañeros, el trato hacia él era diferente, y lo sentía constantemente en su entorno.

El exfutbolista del Motagua también señaló que, si bien algunos admiraban a los negros como él, especialmente las mujeres, hubo otros que mostraban un rechazo claro hacia su presencia. “Entre más rubias son ellas, más admiran al negro. Y sentí que a ellos eso les frustraba, no simpatizaban ver a un paraguayo o a un colombiano gozando de una de sus tantas mujeres bellas. Les molesta”, recordó.

Estas actitudes racistas lo hicieron sentirse aislado y desconectado, como si no encajara en la sociedad argentina. “Llegaba a casa y me encerraba en mi apartamento, no tenía a nadie. Por lo tanto, debía guardarme las cosas que había vivido. No las compartía, mi mamá llamaba, pero no podía decirle lo que en verdad estaba viviendo”.

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió cuando casi fue ‘linchado’ por una multitud en las calles de Mendoza. Crisanto relató cómo, tras decidir caminar hasta un cibercafé para hacer una llamada a su familia, terminó entrando sin querer en una zona perteneciente a la hinchada del Independiente, un club rival en ese entonces.