“Cada jugador tiene una característica diferente. Al final, son dos compañeros que han estado en este proceso y han sido súper importantes para nosotros. Pero no van a estar, y tenemos que afrontarlo. Hay que preparar el partido del domingo ya pensando en que ellos dos no estarán y tratar de apoyar a los que les toque estar, porque somos un equipo. Somos 30 o 32 jugadores en primera y cualquiera que le toque sabe la obligación que tiene de representar esta camiseta. Así que estamos tranquilos, viéndonos levantar esa copa. No será fácil, pero es nuestra mentalidad, nuestro objetivo, y sabemos que estamos a 90 minutos de conseguirlo. Vamos a luchar por ello”.

“Es fuerte, no solo por lo de anoche, sino por todo lo que ha pasado durante el torneo. Ha sido un semestre con muchos accidentes para nosotros como equipo, pero cada vez que entramos a una cancha, sea un entrenamiento o un partido oficial, estamos expuestos a tener lesiones. Es nuestro día a día, nuestra profesión. Solo queda desearle la pronta recuperación a los compañeros y, seguramente, les tocará a otros compañeros representar a ellos y a toda la institución. Por eso, al estar en Olimpia te demanda siempre estar preparado, porque no sabes cuándo te va a tocar. Y cuando te toca, tienes que aprovechar la oportunidad”.

“Sí, nosotros, primero, estamos enfocados en lo nuestro. Todo lo que se hable alrededor de esos partidos, nosotros trataremos de mantenernos al margen. Uno siempre trata de dejar lo mejor en el campo para conseguir los resultados. Nos enfocamos en Olimpia. Si duele no poder contar con los compañeros que salieron lesionados ayer, pero sabemos que a los que les toque actuar, lo harán bien. Así que hay que preparar ese partido de la mejor manera. Son los últimos 90 minutos del campeonato, el partido más importante, por lo cual estamos claros y sabemos qué es lo que se va a jugar. Todo lo que se hable del arbitraje, y todo eso, es normal; no es la primera vez que pasa. Así que nosotros nos mantendremos al margen y nos enfocaremos plenamente en lo deportivo”.

¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Y qué significa cerrar con tu gente?

“Ante Olancho sentí una molestia y, por prevención, preferí salir. Fue la mejor decisión que tomé porque, gracias a Dios y al trabajo para recuperarme, me sirvió. Ayer pude jugar todo el partido y me sentí muy bien. Ahora vamos el domingo, en nuestra casa, con nuestra gente a favor, y trataremos de sacar provecho de eso”.

¿Cómo está físicamente y mentalmente el plantel?

“El plantel se encuentra bien. A estas alturas del campeonato, ya no hay cansancio que valga. Llegas en un pie, pero sabemos que se juegan los últimos minutos del semestre y no hay excusas. Vamos a estar en casa, pero eso no significa que, si no jugamos bien, corremos bien o no metemos goles, vamos a conseguir el título. Va a ser difícil porque al frente tenemos un gran rival y se les respeta, pero nosotros, en el campo, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no para poder conseguir el objetivo”.

Todo lo que ha pasado durante el torneo, ¿les da más ánimos para conseguir el pentacampeonato y despedir a Troglio de la mejor manera?

“Claro, no ha sido un semestre fácil, ha sido muy accidentado, con lesiones, pérdida de compañeros, se va el cuerpo técnico que nos ha dado tanto, al cual le hemos aprendido mucho. Son motivos para nosotros salir al campo y saber que son los últimos minutos del semestre. Hay que dejarlo todo para conseguir el objetivo. No será fácil, pero estamos convencidos de que, si hacemos las cosas bien, nos vamos a quedar con el título”.

¿Te consideras el verdugo de Motagua?

“Al final, es la gracia de Dios. Uno trabaja y de lo demás se encarga Él. Dios me ha dado la oportunidad de aportar al equipo en estas instancias, para conseguir los objetivos. Porque yo siempre he dicho: aquí no se trata de Yustin Arboleda, sino de poner primero al equipo. Uno trabaja para aportar al equipo, apoyarlo. Si hay que anotar, se anota, y el día que no haya que anotar, se trabaja para que el equipo consiga el objetivo. Aquí nadie se salva solo, o nos salvamos todos o nos hundimos todos”.