Troglio le responde a Diego Vázquez tras polémico arbitraje en final de ida: “Del foul del 2019 contra Deiby nadie comenta”

Yo miro los partidos de Motagua, a veces es beneficiado como todos los equipos. Ahora si vos querés que durante cinco años y medio hemos ganado siempre porque estamos beneficiados, o 18 partidos, si vos podés ganar. Si ayer metés el segundo gol con la falta que te dan que no es, porque pega en un jugador del Motagua, ¿ahí quién sale beneficiado? Nosotros perdíamos 3-0 a los tres minutos y no nos pasaron por arriba.

Han habido fallos a favor que no supiste aprovecharlo. Después el penal Luis Vega es involuntario, el penal de Paz también es involuntario, tiran a la pierna y le pega en la mano que está en posición de cuerpo normal, pero es a criterio del árbitro, pero si solamente los criterios son los que son favorables a ellos. Yo escuché hablar de un foul en un partido pasado de José García a Auzmendi, pero en el primer tiempo hay foul terrible a Nájar, hay un patadón. Entonces, solo son las jugadas peligrosos para ellos, todo el ambiente hablan de lo mismo, ahora empezaron a hablar de Said.

La ida queda en el olvido, como vos terminas no saliendo campeón, queda en el olvido. El foul que le hacen a Deiby Flores en el torneo 2019, claro gol de Moreira, nadie comenta nada. Es sistemático antes de cada partido que hablen del réferi de turno. Por ejemplo, la falta que nos cobran dentro del área que era casi medio gol no es falta, no la aprovecharon. Si la hubiesen metido, ¿qué estaríamos diciendo? Que nos perjudicaron a nosotros.

Me parece que es injusto de parte de colegas menospreciar el trabajo de alguien, nosotros no hemos ganado por ayudas, pasa que todos se quejan. Lo que pasa que fueron tres días contra Selvin Brown. Hay una jugada clara de Cristopher Meléndez contra Pinto, y no es amonestado. A nosotros nos amonestó tres jugadores en cinco minutos, es muy fácil hablar cuando los resultados no se dan. Te puedo traer acá todas las veces que nos han perjudicado en contra. Ahora, 18 partidos sin ganar o que hemos ganado con ayuda, es una falta de respeto totalmente para el colega y los planteles.

¿Es una táctica de guerra de un técnico hablar del tema del arbitraje en una final?

Es un técnico que le han dado los resultados con el tiempo, a mí no molesta, yo saldo a defenderme, no me molesta la táctica que emplean, porque seguramente le ha dado resultados. Ayer el partido estaba raro, de tanto hablar a veces el árbitro se siente incómodo, esas tácticas le sirve, lo que sí espero es que no le pase a Said Martínez.

Me parece que son tácticas respetables, yo nunca he hablado de alguien en la previa, no me gusta menospreciar el trabajo de nadie, yo no he dicho que Motagua ha sido campeón porque le ayudan. Sin embargo, en el 2019 hubo una falta grave contra Deiby Flores y saliste campeón. Hiciste un gol, ganaste 1-0, gol de Moreira. Bueno, vamos a buscar una nuestra, el penal de Arboleda que levanta la mano y la baja, pero hay que patear el penal y hacerlo. Acá también hubo un penal y Auzmendi no lo hizo. Lo que pasa que como lo ataja y lo pierde, eso pasa desapercibido. No me parece que el árbitro cobró ayer a favor nuestro, no ganaste, ahora hay que ganar el fin de semana.

¿Es picante la vuelta por lo sucedido en la final de ida?

Para mí el partido sigue siendo el mismo, hay que salir campeón, no hay misterio. Pude hablar ayer en la conferencia, sabía que se iban a quejar porque toda la semana los vi quejarse del arbitraje. Me encantaría ver todos los partidos del Motagua en los que estuvo Selvin Brown donde si hubo o no favor del Motagua. El fútbol se gana con trabajo, pasando por arriba del rival. Ahora si vos me decís que hemos ganado todo con ayuda de los árbitros, me parece que es un tema difícil, gracias a Dios ya me voy, ahora se las van a agarrar con otro.