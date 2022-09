Yustin Arboleda se confiesa previo al clásico con Motagua, las órdenes de Troglio, la presión del invicto y sello de “La Tota”

El clásico Motagua vs Olimpia se volverá a vivir en la capital, donde ambos clubes llegan invictos y con la ilusión de mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Los merengues presentan tres bajas obligadas y una de ellas es Yustin Arboleda, quien se recupera de un desgarre muscular y pese a no estar en el terreno de las acciones, el colombiano no esconde la pasión que le genera.

El atacante de los leones habló con Diario Diez y reveló los avances de su lesión, la preparación que ha tenido el equipo de Pedro Troglio y esa adrenalina que le genera este desafío.

¿Definitivamente te pierdes el clásico?

Sí, es una lástima no poder estar en estos partidos importantes como son los clásicos. Ya van cuatro juegos en los que no he podido estar, pero son los tiempos de Dios y hay que recibirlos de la mejor manera. Uno siempre quiere estar en cancha, pero entiendo que las lesiones son gases del oficio y ahorita me toca a mí.