Una de las críticas más fuertes vino desde The New York Times . El periodista Tim Spiers ha calificado de “ridículo” que la entidad rosa sea uno de los representantes de USA a la competencia, pues considera que no ha ganado un título importante para tener ese derecho.

“El presidente de la FIFA dijo que son ‘uno de los mejores clubes del mundo’. ¿De verdad, Gianni (Infantino)? Es posible que tengan algunas leyendas dentro del plantel, pero si no se puede garantizar que vencerán, por ejemplo, al Crystal Palace en una eliminatoria única mañana, no pueden tener ese apodo”, cerró el periodista de The New York Times en otro párrafo de una columna que generó muchísima repercusión.