Mascherano, sin pelos en la lengua, lo deja claro: “El de Messi es un gol que solo puede hacer el mejor de la historia”

“El gol de Leo es un gol que solo puede hacer el mejor jugador de la historia de este deporte. No hay más que decir. Es un jugador que tiene la capacidad de hacer los goles más lindos que uno pueda ver”, aseguró el entrenador en una rueda de prensa.

Como entrenador del Inter Miami , Mascherano todavía no conoce la derrota después de tres victorias y un empate en la MLS y de cuatro triunfos consecutivos en la Copa de Campeones de la Concacaf .

“Hay que entender que esto recién empieza y esto es muy largo. Yo siempre digo lo mismo: no es cómo empieza sino cómo termina. No soy de los que, porque hemos empezado en una buena forma, piense que esto está hecho. Esto hay que alimentarlo todos los días”, indicó.

“Ahora hemos pasado el primer tramo, que era difícil porque eran muchos partidos (...). Pero, bueno, no podemos quedarnos con eso ni mucho menos (...). Me gusta tener la guardia alta y no estar relajándome. Creo que tenemos que disfrutar el momento pero es solo un momento, nada más”, añadió.