OFICIAL: Inter Miami confirma la noticia que Lionel Messi tanto deseaba escuchar para el 2026; David Beckham le cumple

Además de por problemas físicos, Suárez se ha perdido varios partidos el último año por su conducta. En agosto fue sancionado con nueve partidos tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un encuentro de 'playoffs' por propinar una patada a un defensa rival en el partido anterior.El delantero llegó al Inter Miami en 2024 tras su paso por el Gremio brasileño. En dos temporadas con el equipo ,ha sumado 42 goles.