Mundial 2026: selección que jugará repechaje no puede viajar a México por un gran problema y la decisión que tomó la FIFA

Además, los jugadores de la selección que militan en clubes de Irak u otros países de Oriente Medio no pueden, de momento, tramitar los visados para viajar a México por el cierre de las embajadas.La federación de Irak informó de que está en comunicación tanto con la FIFA como con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y que ambas están al tanto de todos sus problemas para buscar soluciones y garantizar la disputa del partido. A pesar de todo eso la decisión de la FIFA es que el repechaje al Mundial se jugará como está estipulado el 31 de marzo en Monterrey.