Mundial 2026: selección que jugará repechaje no puede viajar a México por un gran problema y la decisión que tomó la FIFA

El seleccionador de Irak, atrapado en Emiratos Árabes antes de la repesca del Mundial 2026

2026-03-04

La federación iraquí informó este miércoles de que el técnico de su selección, el australiano Graham Arnold, está atrapado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio aéreo de ese país por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Esa situación supone un gran problema para la selección de Irak, que el próximo 31 de marzo debe disputar en Monterrey (México) el partido de repesca de acceso al Mundial ante el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam.

Además, los jugadores de la selección que militan en clubes de Irak u otros países de Oriente Medio no pueden, de momento, tramitar los visados para viajar a México por el cierre de las embajadas.

La federación de Irak informó de que está en comunicación tanto con la FIFA como con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y que ambas están al tanto de todos sus problemas para buscar soluciones y garantizar la disputa del partido.

A pesar de todo eso la decisión de la FIFA es que el repechaje al Mundial se jugará como está estipulado el 31 de marzo en Monterrey.

