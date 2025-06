Futbolista del Inter estalla contra aficionado del PSG que le recordó la goleada: "Me vuelvo loco y te pego una paliza"

No le sentó nada bien al jugador de 37 años, que llamó a un ayudante del cuerpo técnico para poder traducir su mensaje hacia el aficionado del conjunto parisino, quien le recordó la goleada de su equipo en la final de Champions League.

Sin grandes aspavientos, sin contacto físico y sin gritar, pero con contundencia, dijo en italiano: "Soy una persona seria, no me gusta que me tomen el pelo. Si salgo del entrenamiento y me dices 'Acerbi-Barcola' pues no me gusta. Me vuelvo loco y te pego una paliza".