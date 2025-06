"Es la mejor manera para el PSG de demostrarle a Messi que somos mejores desde que se fue; una mentira gigante"

La relación entre Messi y PSG , tras su salida, sigue siendo un tema delicado. Nasser Al Khelaifi , dueño del club, expresó su descontento con las palabras del astro argentino en un mensaje directo: "Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde el FC Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después...".

Ahora, el destino y el fútbol tienen preparado un enfrentamiento muy esperado para el delantero argentino, quien se medirá nuevamente contra su ex equipo en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

Uno de los más contundentes críticos de Messi fue Jérôme Rothen, exfutbolista de PSG y comentarista de RMC Sports. En su análisis, no ocultó su malestar y dejó claro su deseo de que el partido termine con una victoria contundente del conjunto de Luis Enrique.

Rothen no dudó en comentar: "¿Una revancha? No sé cómo llamar a este partido. Pero qué historia tan bonita. No pensábamos que terminaría así. Incluso Messi pensaba que terminaría muy lejos del Paris Saint Germain. Mala suerte, primera gran competición y primera edición del Mundial de Clubes, te encuentras con el Paris Saint Germain, el campeón de la Champions League, enfrentándote. Pero es la mejor manera para los parisinos y para el Paris Saint Germain de demostrarle a Messi que somos mejores desde que se fue".

Y su crítica no se quedó ahí: "Me encanta esto porque decidió no venir a París por los Juegos Olímpicos. No vino porque lo iban a silbar y se hizo pis encima, no vino. Al menos habrá una oportunidad en Estados Unidos...".