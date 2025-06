Gallardo no se guardó nada y se quejó ante FIFA por una situación a la que llamón insólita, ya que durante se jugaba el Inter vs River, en las pantallas gigantes se mostraban los goles que hacía Rayados contra Urawa, lo que claramente desmotivó a los millonarios.

En referencia a eso, "El Muñeco" se fue en contra de la organización del Mundial de Clubes: "Esa situación me pareció insólito, es no entender la esencia del juego. Tener que jugar un partido tan importante y que te muestren imágenes del otro partido. Eso deberían cambiarlo. Eso no es fútbol, no tenés que mostrar imágenes de otro partido...".