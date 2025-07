Luis Enrique se mostró este miércoles muy orgulloso tras golear al Real Madrid (4-0) y aseguró que en la alta competición "no existe el freno" ni un pacto tácito para levantar el pie del acelerador cuando el resultado ya es abultado.

Dierencia entre PSG y Real Madrid

"Creo que Xabi necesita tiempo, trabajar, tener una pretemporada. No sé si este 4-0 refleja la diferencia entre ambos, pero son situaciones incomparables con su equipo, que recién empieza, yo ya vengo trabajando dos años en este proyecto. Da igual si refleja o no. Esa ha sido la diferencia del marcador que es lo más importante".

Xabi Alonso

"Xabi lleva seis partidos. Necesita el tiempo necesario para hacer una pretemporada. No hay en ningún caso que valorar porque no ha tenido tiempo para hacer nada. Situaciones totalmente diferentes e incomparables".

¿Pusieron el freno tras el 4-0?

"No. No pusimos el freno. Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome. Cuando uno juega contra los equipos grandes uno da el 100%. El Real Madrid es y será grande. No hemos puesto el freno en ningún momento, aunque había jugadores que necesitaban descanso porque había riesgo de cansancio extremo".