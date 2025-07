"Aún tengo muchísimo por mejorar. Siempre digo que no tengo límites y que quiero ser uno de los mejores jugadores del mundo. No estoy ahora en ese nivel. En mi cabeza siempre me digo que no estoy en ese nivel. Por eso cada día quiero esforzarme más", añadió.

El ecuatoriano se perdió el partido de cuartos de final ante el Palmeiras, que terminó con triunfo del Chelsea por 1-2, pero estará disponible para enfrentarse al Fluminense por un puesto en la final del Mundial de Clubes.