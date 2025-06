Mundial de Clubes: aficionado hondureño se vuelve viral al protagonizar tremenda locura para presenciar el juego de Boca Juniors

En el partido del pasado lunes, el catracho fue entrevista por TyC Sports donde confesó la locura que realizó y acompañando a la hincha Xeneize rumbo al estadio.

“De Honduras, hondureño de corazón, porque Boca es una pasión, se sigue a donde sea y se vive”, afirmó el catracho ante los micrófonos del programa de Argentina que estaba transmitiendo en vivo.

Y al revelar su historia para ver el encuentro, el catracho se soltó: "Mi esposa lo va a ver, ese clip llega por las redes, la mandé de Miami a Maryland en un vuelo y le inventé que yo perdí mi vuelo, me quedé sin entrada al estadio, lo compré ayer y mi esposa está en Maryland", expresó.

""Me pidió el divorcio, 100 por ciento Boca de corazón, ella me ama; se llama Dunia, mi mamá le dijo que yo estaba siguiendo a mi pasión, Boca no es una pasión si no que un sentimiento", siguió relatando.

El partido entre Boca Juniors y Benfica finalizó por 2-2 y este viernes 20 de junio el conjunto Xeneizse se mide al multicampeón de Alemania, Bayern Múnich desde las 7 de la noche, hora catracha.