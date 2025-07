Pep Guardiola impacta a Real Madrid y Barcelona con la frase que nadie esperaba tras ser eliminado: "Aquí ni siquiera..."

"Fue un partido complicado, les permitimos tener transiciones ofensivas, pero crearon mucho. Es una lástima, porque estábamos en buena posición, pero no puedo dar las gracias lo suficiente a los jugadores y cuerpo técnico. Lo dieron todo" , dijo Guardiola en la rueda de prensa posterior al partido del Camping World Stadium de Orlando.

Guardiola afirmó que su equipo no ha sabido aprovechar el gran volumen de oportunidades creadas y lamentó no poder "seguir aprendiendo" en este torneo.

"No me sorprendió el Al Hilal, tienen a jugadores muy rápidos, pero creo que se han defendido bien, muy juntos, y han podido correr más que nosotros" , consideró.

Un doblete de Marcos Leonardo y los goles de Malcom , un ex del Barcelona , y de Kalidou Koulibal y provocaron un terremoto en el Mundial de Clubes. El City, uno de los primeros candidatos por calidad de juego, tras pasar con el pleno de puntos, y por tener un cuadro en el papel favorable, se despide del torneo tras un partido vibrante en el que el Al Hilal lo dio todo y se llevó una victoria histórica.

"Si esto fuera el Barça o el Madrid me habrían despedido"

Ante la eliminación, Pep Guardiola impactó a varios en conferencia de prensa al mencionar los nombres de Real Madrid y Barcelona. La eliminación llegó a puntos extremos.

“Un poco sí [hablando de fin del ciclo]. Las cosas no son eternas, no todo dura para siempre. Hemos ganado seis Premier League en siete años, y en Europa hemos estado en cuartos, semifinales y final todas las temporadas”, admitía tras caer en Europa. “Si esto fuera el Barça o el Madrid me habrían despedido, pero aquí ni siquiera se planteó”, llegó a reconocer.