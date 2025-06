Xabi Alonso deja dardo a Laporta y dice lo que Barcelona nunca esperó del Real Madrid: "Esto va para los dos"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, aseguró este miércoles que Kylian Mbappé, que se quedó fuera de la lista para el partido de este jueves contra el Salzburgo, "no está lo suficiente recuperado" pese a haber entrenado con el grupo, y añadió que la decisión se tomó de acuerdo con el futbolista.

"Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que corría, no está lo suficiente recuperado. Tiene un punto de debilidad para jugar con el nivel competitivo que vamos a necesitas. El mismo lo hemos hablando, prefiere quedarse recuperándose bien para cuando y si pasamos a octavos", dijo Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido del Lincoln Financial Field.