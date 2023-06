Corea del Sur, la última en clasificarse: Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub-20

Ecuador tuvo más la pelota, pero el equipo asiático fue mucho más incisivo y contundente, y llegó con más frecuencia que la Tricolor, que merodeó el campo rival por largo rato en el primer tiempo, pero sólo remató a puerta con el penal señalado por Cuero.

En la segunda parte se mantuvo ese desarrollo, con un Ecuador que buscó el descuento, pero se vio nuevamente sorprendido con el tercer tanto surcoreano, y aunque redujo distancias cerca del final, no consiguió al menos llegar a la igualdad.

En los cuartos de final, Corea del Sur se enfrentará el domingo con Nigeria, que viene de eliminar al anfitrión Argentina por 2-0.

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL |

3 de Junio



Israel vs Brasil (11:30 am)

Colombia vs Italia (3:00 pm)



4 de junio

Corea del Sur vs Nigeria (11:30 am)

Estados Unidos vs Uruguay (3:00 pm)