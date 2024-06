Juan Orlando Hernández, condenado por narco: ¿A cuántos años de cárcel fue sentenciado el expresidente de Honduras?

-JOH: “Esta es mi única oportunidad, lo más probable es que pase toda la vida en la cárcel”.

-JOH: “Soy inocente. Se omitió información. Como presidente del Congreso pedí reunirme con el Departamento de Estado de EE.UU. para decirles que estábamos preparados para la ley de extradición”.

-Juez Castel: “No le corresponde a usted expresar su opinión sobre el proceso. No hay ninguna moción ante mí para un nuevo juicio. Si quieres expresar remordimiento, está bien. Pero no se trata de hablar de culpabilidad o inocencia”.

-JOH: “Soy inocente; se omitió información”.

-JOH: “Quiero que sepas... Giovani Fuentes Ramírez dijo que no me conocía. No lo conozco. En su teléfono, no usamos WAZE”.

-Juez Castel: ¿Por qué los retuviste?

-JOH: “Hay algunos temas que no están ahí”.

-Juez Castel: ¿Es esto diferente de lo que está en su carta?

-JOH: “No conocía a Arnulfo Valle... ¿Esta solicitud de $25 millones? Ni siquiera tenemos $3 millones”.

-JOH: “Los delincuentes escuchan las noticias y luego venden historias a los fiscales. Esto saldrá a la luz y dañará la alianza. La DEA y los presidentes Obama, Donald Trump y Biden, todos me elogiaron a mí y a mi trabajo. ¿Estaban mintiendo? Dijeron: Juan Orlando Hernández es un hombre de palabra”.

-JOH: “Hoy es el Día Internacional contra el narcotráfico, pero los criminales han prevalecido. Mi primer abogado estaba enfermo. Nombró a Stabile, quien dijo que necesitaba más tiempo. Me arrojaron a un río profundo con las manos atadas”.

-JOH: “Martin Luther King dijo que una injusticia en cualquier lugar es una injusticia en todas partes. Dante también. Hoy se condena a un inocente”.

-Juez Castel: Por favor, termine.

-JOH: “Los políticos aquí llamaron a la mía una narcodictadura. Pero el SFRC dijo lo contrario”.

-JOH: “Gracias a mi esposa e hijos. Por favor, protégelos. Salvé vidas en Estados Unidos. Esto es un linchamiento, pero luego se sabrá la verdad. Estados Unidos es responsable de lo que me pasa aquí. Por favor déjame en MDC. Espero que lo hagas. Alto a las persecuciones políticas”.

-JOH: “Derribamos aviones, le dijeron al Congreso. Pero esta evidencia fue excluida. Se cree que los narcotraficantes”.

-Juez Castel: “Terminé esto. Tres minutos más, eso es todo”.

-JOH: “A algunos en la DEA no les gustó lo que hice. Simplemente dejaron que las cosas siguieran... Conocí al General Kelly”.