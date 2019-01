Delincuente quiso robarle celular a Polyana Viana, luchadora de UFC, pero terminó en el hospital

La luchadora de UFC Polyana Viana demostró la utilidad de practicar artes marciales cuando fue víctima de un intento de asalto este sábado en Río de Janeiro.

Viana relató que mientras esperaba un taxi Uber estuvo cerca de ser víctima de un delincuente, pero lo que nunca imaginó era que ella era luchadora lo que la terminó salvando.

Polyana Viana le recetó una paliza a este hombre en Río de Janeiro.

"Estaba a la espera de un Uber cuando un hombre se acercó y se sentó a mi lado, me preguntó la hora y se la dije. No se marchó, comencé a sospechar y en ese momento me dijo que le diera mi teléfono móvil y que no intentara hacer algo porque estaba armado ", contó la luchadora al 'MMA Junkie'.

Como estaban muy cerca, Polyana Viana pensó que, si se tratase de una pistola verdadera, el asaltante no tendría tiempo de apuntarla si reaccionara rápidamente.

"Me puse de pie, le di dos puñetazos y un puntapié para disparar al suelo y, en el suelo, lo inmovilicé con una técnica de estrangulación, conocida como 'mata-león', reveló la luchadora, récord de 10-2 en combates de MMA.

El asaltante quiso asustar a Polyana con una pistola de cartón, pero le salió caro.

El propio asaltante suplicó a Viana que llamara a la policía, pero que no lo siguiera lastimando: "Me imploró que lo dejara ir, pero yo estaba muy enojada y le dije que lo iban a detener. Y él me respondió que era lo mejor, que llamara para que lo vinieran a buscar. Creo que tenía miedo de que lo siguiera golpeando", explicó Polyana.

Lo curioso de la historia es que al llegar, los efectivos policiales comprobaron que el ladrón efectivamente no tenía una pistola en su poder. Solo llevaba una réplica hecha en cartón.

El caso tuvo resonancia después de que Dana White, el presidente de la UFC, publicara un tuit con la cara de la luchadora y la del ladrón, acompañado por un mensaje que sintetiza lo ocurrido. "La de la izquierda es Polyana y el de la derecha es el hombre que intentó robarle. #muymalaidea".