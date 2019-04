Chico López, el hondureño que trabaja para el Consejo Mundial de Boxeo

Chico López es un orgullo hondureño. Nacido y criado en Siguatepeque, pero a sus 14 años tuvo que dejar su tierra para marcharse a los Estados Unidos, país donde al principio sufrió y ahora es un ejemplo a seguir.

Padre de Teófimo López: "Esta pelea será fácil, no pasa del tercer round"

López ahora trabaja para el Consejo Mundial de Boxeo, es Manager, empleo que logró conseguir por una casualidad y que con él ha logrado conocer muchos países.

"He sido bendecido en la vida, al principio me tocó sufrir, luego por una casualidad me encontré con Mauricio Soliman (Presidente del CMB), luego me hice amigo personal de él y aquí estoy", comenzó diciendo Chico López a DIEZ.

Este hondureño conoce a muchos boxeadores, a lo largo de su carrera sabe distinguir el nivel de cada pugilista y respecto a Teófimo López asegura que "es de otro planeta" respecto a este deporte.

"Los hondureños nos debemos de sentir orgulloso de tenerlo, este tipo un enorme potencial, tiene un parecido a Floyd Mayweather o Manny Pacquiao. En Honduras no saben todavía la gran estrella que tienen", dijo sobre el compatriota.

Chico López no sólo es amante al boxeo, también es un hombre que admira mucho a los perros de raza pitbull, del cual asegura que en Honduras no hay ni un tan solo legítimo.