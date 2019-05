El brutal nocaut que casi termina en desgracia en las artes marciales mixtas

El norteamericano Sage Northcutt fue noqueado en su esperado debut en la promotora asiática de deportes de combate ONE Championship, en el evento 'Enter de Dragon' realizado en Singapur. El video del espectacular nocaut se volvió viral en las redes sociales.



No habían pasado ni 30 segundos del primer round, cuando Cosmo Alexandre conectó el rotundo derechazo que terminó por derribar a Sage Northcutt. No fue necesario un golpe más.

El nocaut fue tan fuerte que Sage Northcutt fue directamente al hospital donde se confirmó que sufrió ocho fracturas y tuvo que someterse a una cirugía de nueve horas. El estadounidense no perdía un combate desde que fue sometido por Mickey Gall el 17 de diciembre del 2016.

Momento en el que Sage recibe el fuerte golpe de Cosmo Alexandre.





"Recién salido de la cirugía. Tuve ocho fracturas y una intensa operación de nueve horas. Me siento bendecido por la increíble atención y todo el apoyo de ONE Championship, mi familia, amigos y aficionados. Mi rostro de Terminator no está tan mal. '¡Volveré!'", aseguró Northcutt.



Sage Northcutt sorprendió al no renovar su vínculo con UFC e irse a ONE Championship, ya que el joven peleador apuntaba a ser una de las próximas figuras de la popular compañía.