Michell Ramírez, de tenerle temor al agua de niña a gran campeona de natación y futura doctora

Jennifer Michell Ramírez Posada es una de las siete atletas hondureñas de natación que participarán en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La nadadora de San Pedro Sula tiene 17 años de edad actualmente y un futuro más que brillante.

Solo para medir de lo que es capaz de hacer, ella se convirtió en la primera atleta que consiguió una medalla de oro para Honduras en aguas abiertas, lo hizo en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, CCCAN, en 2018.

Michell, como todo el mundo, tiene una historia que contar. "Inició esa pasión por la natación cuando tenía siete años, me llevaron por primera vez (a recibir clases), fue porque yo molestaba para poder aprender a nadar. Yo antes no me metía a las piscinas porque le tenía temor al agua. Me sacaron y cuando tenía 10 años me volvieron a meter. Desde ahí comenzó mi carrera", relató la joven talentosa que ha destacado representando al equipo Delfines Sampedranos.

Su primera participación a nivel nacional fue a las 11 años y desde entonces nació esa necesidad de convertirse en una campeona, que ya lo es.

Ha participado en cuatro CCCAN: 2015 en Barbados, 2017 en Trinidad y Tobago, 2018 en Aruba y en 2019 estuvo presente en Barbados otra vez.

A nivel centroamericana fue campeona en 2017, el año pasado no pudo asistir, pero ya todos saben de su gran capacidad.

Logró meterse a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que representan su primera participación en un evento esta magnitud.

Michell buscará hacer buenos papeles en dos categorías en los Panamericanos 2019: 800 metros libres y 200 mariposas.

"La verdad me siento súper feliz por haber logrado alcanzar unos Panamericanos, espero que todo salga bien", dice la nadadora.

Pero ojo, Michell Ramírez es una soñado y tiene metas muy altas que cumplir. "Llegar a los Juegos Olímpicos es a lo que más aspiro, estoy cerca, si me pongo a entrenar puede pasar en 2024", aseguró.

FUERA DEL AGUA

Como toda chica joven, Michell también es muy disciplinada afuera del mundo de la natación. Está en su último año en secundaria y ya piensa en su carrera profesional.

Nos contó que tiene tres carrera en mente para estudiar a nivel universatario: Medicina forense, medicina deportiva y psicología. Eso sí, dejó claro que su gran sueño desde que era muy pequeña, fue el convertirse en una doctora especialista en medicina forense.