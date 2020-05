Michael Jordan es atacado tras el final de The Last Dance: ''Mintió de forma descarada en su documental''

El documental que recorre la historia de Michael Jordan con los Chicago Bulls llegó a su décimo y último capítulo, pero sigue generando dudas sobre lo que realmente sucedió con ese equipo que ganó seis títulos en ocho años.

Uno de los últimos en pronunciarse acerca de The Last Dance fue Sam Smith, uno de los periodistas con mayor información sobre aquella franquicia, y asegura que algunas cosas no ocurrieron como las cuenta MJ.

Smith ha trabajado en numerosos medios, siendo su presencia en Chicago Tribune la más importante, y fue el autor del polémico libro 'The Jordan Rules: The Inside Story Of A Turbulent Season With Michael Jordan And The Chicago Bulls', donde se contaban las intimidades de la plantilla que ganó el Anillo de 1991.

En una intervención en el programa Bonta, Steiny & Guru (95,7 The Game), Smith dio su opinión sobre la famosa docuserie de Michael Jordan.

"Hay varias cosas en el documental que, por lo que sé, o las ha maquillado o directamente las ha falseado. No eran cosas importantes, pero me sonó como a estas películas para televisión que suelen recalcar que están basados en hechos reales. Eso es lo que ha sido, algo basado una historia real", dijo.

The Last Dance narra el intento de Jordan para volver a las canchas en la temporada 1998-99: ''Esa fue una mentira completa y flagrante de Michael'', comenta el reportero.

También mencionó el caso de 'The Flu Game', que el preparador Tim Grover y el propio Jordan desvelaron que no fue tal como se contó: ''Lo de las pizzas no tenía ningún sentido''', comentó Smith.

''Había algunas cosas más, pero sobre todo el final (de la serie) es una mentira descarada. Volvió y luego se fue cuando no debía hacerlo, ¿y pretende que se crea que le forzaron a irse? ¿Quién fuerza a Jordan a hacer cualquier cosa? La mentira es evidente, pero bueno... es parte de la mística de Michael'', cerró.

Smith se ganó la animadversión de Jordan y algunos de sus compañeros por sus confesiones en los 90's, aunque continúa siendo una de las fuentes con información de primera mano de la mejor etapa del baloncesto en la ciudad de Chicago.