Scottie Pippen está furioso con Michael Jordan por The Last Dance

Horace Grant no es el único hombre de los Chicago Bulls consternado con Michael Jordan y el exitoso documental de ESPN y Netflix , The Last Dance .

Según el presentador de ESPN Radio, David Kaplan, el compañero de equipo más integral de Jordan, Scottie Pippen, está "enojado" por su interpretación en la serie.

El segundo episodio detalla cómo Pippen se ve envuelto en una feroz disputa contractual con los Bulls y retrasó la cirugía en su tobillo hasta el comienzo de la temporada 1997-98, lo que lo mantuvo al margen durante dos meses.

Jordan calificó la decisión de Pippen de "egoísta" y es eso, según Kaplan, ha provocado la ira de Pippen.

Scottie Pippen aún no ha declarado sobre The Last Dance, pero está molesto por la forma en cómo se la hace ver un villano.

Kaplan también afirmó en su programa de radio ESPN 100 que Pippen "no sabía en qué se estaba metiendo" con respecto a la serie en general.

El miércoles, Grant llegó a Jordan en el mismo programa de radio y cuestionó la serie de ESPN y Netflix.

"Diría que [el documental fue] entretenido, pero sabemos, quienes estuvieron allí como compañeros de equipo, que alrededor del 90 por ciento de él [era] BS en términos de la realidad del mismo", dijo Grant quien afirma que algunas partes de las declaraciones fueron editadas a conveniencia del protagonista.

Grant también llamó a Jordan "un soplón" por revelar que sus compañeros de equipo fumaban y bebían cuando llegó a Chicago como novato en la década de 1980.

Grant ganó tres campeonatos junto a Jordan antes de partir hacia Orlando Magic.

Jordan, considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue representado como un despiadado ganador que vio sus duros métodos reivindicados por los campeonatos.

En una entrevista de radio con Kap and Co. en ESPN 1000 en Chicago, Grant dijo que "es una absoluta mentira" que fuera él quien filtró gran parte de la información en el famoso libro "The Jordan Rules" de Sam Smith.

Jordan a menudo fue duro con Scott Burrell y terminó golpeando a Will Perdue y Steve Kerr, todos los incidentes que Grant describió como "desgarradores".

"Cuando ese llamado documental trata sobre una persona, básicamente, y él tiene la última palabra sobre lo que se publicará ... no es un documental", dijo Grant.

El director de The Last Dance, Jason Hehir, respondió a las críticas recientes y dejó en claro que el propio Jordan no participó directamente en la producción de la serie de 10 partes.

"Nunca hay un momento en el que Michael Jordan o sus representantes dijeron que no se puede hablar sobre este tema, o esto está fuera de los límites", dijo al Athletic.

'No hagas esta pregunta. No hubo un momento en que dijeron que sacara esto porque no se refleja bien en Michael ".