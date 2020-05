El lado oscuro de Michael Jordan: Adicción a las apuestas, deudas de juego y maltrato

The Last Dance estrenó dos nuevos capítulos el pasado lunes y Michael Jordan volvió a ser el centro de atención de la serie por su adicción por las apuestas.

La layenda de los Chicago Bulls podía apostar cualquier cosa, desde un juego a lanzar monedas con el equipo de seguridad del estadio, hasta partidos de golf y, claro, cartas y azar.



Michael Jordan aseguró que no se trataba de una adicción, pero esto le causó muchos problemas durante su carrera y hay quienes afirman que momentos muy triste en su vida personal.

En 1993, Jordan anunció su retiro sorpresivo de la NBA, el mejor por aquellos años y el mejor de la historia, se alejaba de las canchas que lo había visto brillar, la razón era algo personal que tenía que ver con el asesinato de James, su padre.

Luego de su primer retiro, Michael Jordan, se fue a jugar en la MLB.



Un año antes Jordan había tenido que testificar en un juicio contra el traficante James Bouler porque su nombre aparecía en un cheque que este poseía por un valor de 57 mil dólares. En un primer momento Jordan dijo que fue un préstamo que le hizo, pero tiempo después reconoció que había pagado ese dinero por una apuesta perdida.



Por aquel tiempo, los rumores decía que la muerte del padre de Michael Jordan se debía a un "ajuste de deudas", pero nunca se pudo establecer una verdadera conexión con el caso y fue catalogado como un asalto.

UN LIBRO DESTAPÓ EL LADO OSCURO DE JORDAN

Richard Esquinas, publicó un libro donde dejaba al descubierto la adicción de Jordan, el título del escrito es "Michael y yo: nuestra adicción al juego, mi llanto por ayuda", el empresario afirmó la máxima estrella de la NBA tenía una deuda de casi un millón de dólares en concepto de apuestas por sus partidos de golf.



Michael Jordan apostaba en lo que fuera, incluso en los juegos más insólitos que te puedas imaginar, como la vez que apostó 100 mil dólares en famoso juego piedra, papel o tijera.

Jordan pasaba largas noches jugando a las cartas con sus compañeros de los Bulls,: "En la parte de atrás del avión jugaba por grandes sumas con Pippen y Harper”, contó Will Purdue, excompañero del "23".



Otro de los juegos absurdos de Michael era que apostaba qué valija salía primero por la cinta del aeropuerto, en ocasiones el basquetbolista sobornaba al personal para que mandaran la suya antes que las de sus compañeros.



La vida de Jordan ha tenido momentos oscuros como lo que mencionamos y el documental de The Last Dance dijo que: "Quisiera ver a los que dicen que les gustaría ser Jordan por un día o una semana, si podrían hacerlo por un año".