Michael Jordan y su impactante revelación: ''Había cocaína por todos lados, marihuana, mujeres... era un circo''

El exjugador y leyenda viviente de la NBA, el estadounidense Michael Jordan, reveló que su camino para convertirse en figura de los Chicago Bulls no fue tan fácil debido a que en esa época (a mediados de los 80's) experimentó cosas que nunca se imaginó.

'The Last Dance', un documental producido y estrenado por ESPN, divulga la cara menos conocida de los Bulls durante la conquista del sexto y último anillo en la era Jordan.

Cuando MJ llegó a los Chicago Bulls este era uno de los peores equipos de la NBA. Se trataba de una franquicia que parecía no tener un futuro y que era además un peligro para un novato.

En la serie, Jordan recuerda que en sus primeros días en la institución fue testigo de eventos que nunca había visto, pues sus compañeros consumían drogas y todo parecía una depravación.

''Los veteranos hacían cosas que yo no veía, como una vez en pretemporada. Creo que era en Peoria, Illinois. Yo estaba en el hotel intentando encontrar a mis compañeros y empecé a llamar a todas las puertas y llegué a una donde había ruido. Pude escuchar a alguien diciendo 'shhhh, hay alguien ahí fuera'. Entonces escuché una voz que preguntaba: '¿Quién es?'. Yo respondí: 'MJ'. Y dijeron: 'Joder, es sólo el novato. No nos preocupemos'. Entonces abrieron la puerta y prácticamente todo el equipo estaba ahí, haciendo cosas que yo nunca había visto en mi vida. Tenían rayas de cocaína por todos lados, pipas de marihuana, mujeres... Era un circo'', cuenta Michael Jordan.

No consumió drogas

Tras ser testigo de ese grave episodio, el exjugador dejó claro su postura ante el vestuario. ''Me voy. Si alguien aparecía en esa habitación en ese momento yo sería igual de culpable que el resto de personas en esa habitación. Aparecían artículos que decían que los Bulls eran un circo de cocaína. A partir de entonces estaba solo''.

En el documental, Jordan asegura que nunca consumió drogas. ''No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar al baloncesto''.