10 cosas que aprendimos de Michael Jordan en la serie The Last Dance

Había cocaína por todos lados, marihuana, mujeres... era un circo''Después de los episodios finales que se transmitieron el domingo por la noche, los fanáticos del deporte tuvieron mucho en qué reflexionar después de ver la serie documental 'The Last Dance' en Espn y Netflix .

La serie, que consta de 10 sobre la carrera de Michael Jordan en los Chicago Bulls ha dejado muchos aprendizajes sobre MJ y su forma de competir que lo llevó a tener graves problemas en el vestuario, pero con el pasar de los años sus compañeros reconocen que gracias a él los llevó a tener éxito.

1. HARÍA LO QUE FUERA CON TAL DE GANAR

The Last Dance mostró en su documental que Michael Jordan podría ser un mal compañero y particularmente con Scott Burrell y Horace Grant por el duro trato que les dio, aún así, MJ de 57 años, en esta serie no se disculpó por la forma en que desarrolló su carrera.

Asegura que volvería a desafiar a sus compañeros de equipo tal como lo hizo y de ser posible los castigaría si no estuvieran en la misma línea que él y fueron aquellos que se enfrentaron a él los que se ganaron su respeto.

¿Michael Jordan está enfermo por el color de sus ojos en The Last Dance?

El lado más oscuro de Michael Jordan que pocos conocían

"Era un un imbécil, cruzó la línea varias veces", dijo su compañero de equipo Will Perdue en The Last Dance . "Pero a medida que pasa el tiempo y piensas en lo que realmente estaba tratando de lograr, dices:" Sí, fue un gran compañero de equipo".

Jordan estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar y por eso rompió a llorar con su primer título de la NBA

Steve Kerr, actual entrenador de los Golden State Warriors, se hizo eco de sentimientos similares cuando dijo que enfrentarse a Jordan en un campo de entrenamiento en la temporada 1995-96 y recibir un puñetazo fue bueno para su relación, pues se entendieron mejor en el campo.

Cuando se le preguntó a MJ si lo habría hecho de otra manera, después de haber visto a jugadores actuales como LeBron James adoptar un enfoque de liderazgo diferente, Jordan no se inmutó.

Tanto Will Perdue (derecha) como Steve Kerr (izquierda) recordaron las veces que Jordan los golpeó.

"Ganar tiene un precio", dijo Jordan. 'Y el liderazgo tiene un precio. Así que llevé a las personas cuando no querían ser arrastradas. Desafié a las personas cuando no querían que las desafiaran. Y gané ese derecho porque mis compañeros de equipo que vinieron después de mí no soportaron todas las cosas que soporté.

2. LAS VACACIONES DE RODMAN EN LAS VEGAS Y LA PELEA CON HULK HOGAN

Cuando Dennis Rodman se sentó en la oficina del entrenador Phil Jackson para insistir en que necesitaba "unas vacaciones" en la mitad de la temporada después del regreso de Scottie Pippen por una lesión, Jackson asintió con la cabeza y accedió.

Se acordó que Rodman podría tener 48 horas para desahogarse y con grandes reservas sobre si regresaría a tiempo, se le permitió ir y festejar en un Strip de Las Vegas.

Para sorpresa de nadie en la organización de los Bulls, Rodman no regresó al gimnasio en 48 horas y, en cambio, se fue de fiesta durante cinco días más junto a la actriz y modelo estadounidense Carmen Electra, quien habló sobre las noches salvajes que vivió con Denis.

'No regresó a tiempo, tuvimos que ir a sacarlo de los pelos de la cama. No voy a decir con quién estaba en su cama ni dónde estaba, bla, bla, bla".

Mansiones, yates y puros: Así gasta Michael Jordan su fortuna que es de $1.900 millones

El día que Jordan dejó platando al presidente de EEUU

Rodman había estado de fiesta en la ciudad con la actriz y entonces novia Carmen Electra.

Electra fue más comunicativa con los detalles del mini descanso de Rodman y reveló cómo se escondió debajo de las sábanas cuando Jordan llamó a la puerta para recuperar a Rodman, una pieza vital del equipo.

"Estaba encendido, la fiesta estaba comenzando de inmediato", dijo en el documental. 'Íbamos a su restaurante favorito, luego íbamos a un club nocturno, no paraba".

'Definitivamente era un riesgo ser la novia de Dennis. Él era salvaje. Llamaron a la puerta, es Michael Jordan, y me escondí. No quería que me viera así, así que solo me estoy escondiendo con mantas sobre mí. "Vamos, tenemos que practicar", le dijo Jordan a Denis.

Pero eso no fue todo, en el episodio final, los fanáticos vieron un momento notable cuando Rodman desapareció durante las Finales de la NBA contra los Utah Jazz en 1998.







No se le veía por ningún lado en la práctica y lo siguiente que el entrenador Phil Jackson sabía era que su defensor estrella se había ido con el luchador Hulk Hogan.

Golpeando a Hogan sobre la cabeza con una silla en una escena con guión, Rodman se soltó antes de regresar y jugar un juego colosal para ayudar a cerrar la serie en los próximos juegos.

3. SCOTTIE PIPPEN Y SU RACHA "EGOISTA"

Esa fue la palabra que sorprendentemente Jordan usó en el documental cuando le preguntaron por qué Pippen había decidido no someterse a una cirugía antes de la temporada 1997-98, en lugar de someterse a la operación y perderse los primeros 30 juegos más o menos.

Mucho se debe al bajo salario de Pippen, dado que fue el segundo mejor jugador del equipo. Al día de hoy a Pippen continúan mostrándole aquella jugada final del juego de semifinales de 1994 contra Orlando Magic en el primer año sin Jordan.

"Había cocaína por todos lados, marihuana, mujeres... era un circo''

El éxito de la serie dispara el valor de los objetos de Michael Jordan

Jackson preparó una jugada para el último tiro, con los Bulls empatados y 1.8 segundos en el reloj, eligió a Pippen de entrada para luego hacer protagonista al jugador europeo Toni Kukoc, una decisión con la que Pippen no estuvo de acuerdo.

Según los informes, Scottie Pippen no está contento con la forma en que lo retrataron en la serie The Last Dance.

Se muestra como Pippen se niega a entrar en el juego y Jackson envía a otro jugador, cuando Kukoc termina un tiro de 23 pies de distancia en lo que podría decirse que fue el mejor tiro de su carrera en la NBA para ganar el Juego 3 de esa serie de semifinales.

ESPN ha informado desde entonces que Pippen, quien cuando se le preguntó en el documental si lo hubiera hecho de manera diferente, dijo que 'probablemente lo habría hecho nuevamente', se siente 'herido' por su interpretación en The Last Dance.

4. JORNADA LLEGÓ A UN CIRCO DE COCAÍNA

Cuando se le preguntó sobre el entorno en el que entró en el episodio de apertura, Jordan describió los alrededores que serían apodados en ese momento como "un circo de cocaína".

Recordó una noche como novato donde fue a ver a sus compañeros de equipo a una habitación del hotel. "Empiezo a tocar puertas, llego a esta puerta y oigo a alguien decir:" shhh, alguien está afuera "", dijo en el documental.

Como novato, Jordan llegó a un entorno que más tarde fue apodado como el 'circo de la cocaína'

'Esta voz dice: "¿Quién es?" Yo digo, "es MJ", y ellos dicen, "ah él es solo un novato. No te preocupes por eso". 'Entonces abren la puerta. Entro y prácticamente todo el equipo está allí. Fueron cosas que nunca había visto en mi vida cuando era niño. Tienes tus líneas aquí, tienes a los fumadores de hierba aquí, tienes a las mujeres por aquí.

LEER: ¿Por qué Jordan no puede vender su mansión?

Dijo que estaba "solo" y a partir de entonces al haber elegido no participar en esas actividades , Jordan pasó a transformar la franquicia, convirtiéndose en el mejor jugador del mundo.

5. UN ERROR MILLONARIO DE ADIDAS Y CONVERSE

Puede que ahora no lo parezca, pero Jordan no tuvo casi ningún atractivo al firmar su primer gran contrato con Nike. Converse era el zapato de la NBA y Adidas era la marca con la que Michael quería firmar, pero se especializaba en calzado de atletismo.

Nike ahora se encuentra entre las marcas más grandes del mundo, pero cuando Jordan ascendía, apenas iniciaba.

LEER MÁS: Mike Tyson, a punto de golpear a Jordan: ''¿Crees que soy estúpido? Estuviste con mi mujer''

Jordan estaba decidido a firmar un acuerdo con Adidas y la noticia de la oferta de Nike fue rechazada, pero solo porque su madre insistía en dar a los ejecutivos de Nike suficiente tiempo para una reunión, la historia cambió.

Nike se convirtió en una marca importante después de un acuerdo para firmar a Jordan por $ 500,000 en la década de 1980

Tras haber ido con sus padres, Jordan, que inicialmente estaba decidido a firmar en otro lugar, se le instó a aceptar el acuerdo de cinco años por una gama de zapatos que valía un salario base de $ 500,000 y, de repente, Nike había conseguido una estrella generacional.

"La expectativa de Nike, cuando firmamos el acuerdo, era a fines del cuarto año que esperaban vender Air Jordans por valor de $ 3 millones", dijo el agente de Jordan David Falk en la serie.

'En el primer año, vendimos $ 126 millones'. El resto, como ellos dicen, es historia.

6. EL TRÁGICO ASESINATO DE SU PADRE

A pesar de todos los éxitos en el documental, Jordan mostró el lado más emotivo de su vida con la muerte de su padre James.

Apenas 18 días después de llevar a los Bulls a una victoria 4-2 sobre los Phoenix Suns en 1993, el júbilo de Jordan se convirtió en desesperación con el brutal asesinato.

El 23 de julio, Jordan Snr fue asesinado en un área de descanso de la autopista en Lumberton, Carolina del Norte, por dos adolescentes que le robaron y luego arrojaron su cuerpo en un pantano de Carolina del Sur. Su cadáver no fue encontrado hasta 11 días después. Tenía solo 56 años.

Sale a la luz el desgarrador llanto de Michael Jordan que no se escuchó en la serie

James Jordan siempre estuvo junto a su hijo y jugó un papel importante en su vida.

Su padre era su aliado más cercano y siempre se le vio junto a él en las imágenes icónicas que definieron las primeras etapas de la carrera de Jordan.

Los espectadores quedaron atónitos ante la naturaleza gráfica de la muerte de James Jordan y vieron el costo inconmensurable que le costó a Michael solo semanas después de ganar un tercer campeonato consecutivo.

El béisbol era una de las mayores pasiones de su padre y su muerte fue una razón clave detrás de su decisión de alejarse del baloncesto.

Cuando regresó en 1995, y finalmente ganó el campeonato en el Día del Padre en 1996, la emoción y el dolor se apoderaron de Jordan.

"Sé que está mirando", se le ve contando a un periodista en la cancha en ese momento. "Para mi esposa y mis hijos, para mi madre y mis hermanos y hermanas, esto es para papá".

7. JORDAN PUDO LLEGAR A GRANDES LIGAS

Estaba bien documentado que Jordan se retiró una temporada del baloncesto tratanto de encontrar la paz en el béisbol, un deporte que le gustaba especialmente en su niñez y adolescencia.

Lo que fue menos claro para los espectadores que no estaban familiarizados con esta parte de la historia de su carrera es que pudo haber tenido una carrera en las Grandes Ligas, según un ex entrenador.

Jordan jugó en Ligas Menores para los Birmingham Barons y, aunque tuvo una racha particularmente buena con el bate, Sports Illustrated lo crucificó en su portada a titular en su portada que MJ avergonzaba este deporte.

Los Medias Blancas de Chicago firmaron a Jordan antes de enviarlo con los Barones de Birmingham

Pero Terry Francona, quien era el manager de Jordan en ese momento en los Barons, dijo que con 1,500 veces en el bate, MJ habría llegado tranquilamente a las Grandes Ligas.

Francona tiene como respaldar sus afirmaciones después de haber llevado a los Medias Rojas de Boston a dos coronas de la Serie Mundial años después de entrenar a Jordan.

Si una huelga no hubiese arruinado la temporada de béisbol en 1995, el legado de Jordan hoy podría haber sido muy diferente.

7. LOS ENTRENAMIENTOS Y SPACE JAM

Los Bulls en 1995 acababan de perder ante Orlando Magic, la serie en la que Pippen fue vilipendiado por ese tiro de Kukoc, y Jordan estaba decidido a volver a ponerse en forma pese a tener que cumplir sus compromisos con la película Space Jam.

Mientras filmaba para Space Jam en 1995, Jordan construyó una cancha y jugó juegos de recolección

Los productores le construyeron un gimnasio y una cancha a gran escala para prepararse e invitó a algunos de los mejores jugadores de la NBA para formar una alineación repleta de estrellas y así ayudar a acelerar su desarrollo.

Jordan utilizó esos juegos de entrenamientos para explorar a estrella rivales antes de la próxima temporada, y efectivamente funcionó porque los Bulls ganaron el título de 1995-96 para comenzar otro carrera de tres campeonatos consecutivos.

9. EL GOLF Y EL JUEGO DE APUESTA, LA OTRA VIDA DE JORDAN

Jordan tenía muchas facetas. El golf y el juego de apuestas eran dos de sus pasatiempos favoritos y algunos espectadores quedaron sorprendidos por la medida en que a menudo los combinaba.

En el episodio seis se destacó y se centró en las Finales de la Conferencia del Este de 1993, cuando los Chicago Bulls perdieron el segundo juego ante los Knicks.

Jordan se encontró en el centro de un escándalo luego de un viaje a un casino en Atlantic City. Hasta el día de hoy, insiste en que fue sobreexcitado, una forma de relajación que lo alejó del duro centro de atención de la Gran Manzana.

'Tomamos una limusina, fuimos y jugamos un par de horas, y volvimos. Todos se volvieron totalmente locos. No fue tarde. Llegamos a casa a las 12.30 o 1 '.

Se alega que Jordan acumuló enormes deudas mientras jugaba en juegos de golf.

Se supo además que se saltó el viaje de los Bulls a la Casa Blanca después de ganar las

Finales de la NBA de 1991 para poder jugar con el dueño de la tienda de golf James 'Slim' Bouler, quien luego fue condenado por lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Bouler finalmente fue arrestado por cargos de lavado de dinero y drogas. Mientras lo investigaba, la policía encontró un cheque de $ 57,000 de Jordan. Eventualmente surgió que era para cubrir una deuda de juego.

Entonces Richard Esquinas publicó un libro llamado 'Michael and Me'. Esquinas lo describió como un adicto. También afirmó que Jordan le debía una asombrosa suma de $ 1.2 millones en deudas de juego por apuestas de golf. Jordan negó eso y Esquinas luego dijo que llegaron a un acuerdo con un pago de $ 300,000.

Cuando se le preguntó en el documental si tenía un problema con el juego durante su carrera, Jordan estaba tranquilo pero desdeñoso. Hablando con confianza, dejó en claro: 'No, porque podría dejar de apostar. Tengo un problema de competencia, un problema de competencia".

10. LA HISTORIA CON EL JUEGO DE LA GRIPE

En la final de 1997 contra los Utah Jazz, Jordan parecía físicamente débil, derrotado y los fanáticos quedaron confundidos sobre por qué el mejor jugador del juego parecía tan cansado.

Muchas teorías de conspiración surgieron que iban desde una gripe hasta una resaca, pero Jordan contó su historia sobre por qué su condición estaba tan mal para ese Juego 5 en Utah.

Jordan terminó anotando 38 puntos en el famoso Juego de la Gripe contra los Utah Jazz en las finales de la NBA de 1997

Reveló que cinco hombres vinieron a entregar una pizza, la ordenó con su mejor amigo George Koehler y el entrenador Tim Grover. Es algo que normalmente hace una persona y, por lo tanto, resultó extraño, pero Jordan comió la pizza.

A la mañana siguiente "no podía parar" de vomitar y estuvo luchando contra la enfermedad todo el día antes del Juego 5. Y, sin embargo, derrotado y lejos de su mejor estado, Jordan todavía deslumbró con un rendimiento de 38 puntos.