¡Postemporada! Estos son los cruces de playoffs en la NFL de cara al Super Bowl LV

CORTESÍA POR DIARIO MARCA

La semana 17 de la temporada regular de la NFL se disputó este domingo con cinco boletos disponibles para playoffs, con tres por la Conferencia Americana y dos por la Conferencia Nacional. La postemporada en la NFL dará inicio este próximo sábado 9 de enero, culminando el domingo 7 de febrero con el Super Bowl LV.

Hay que recordar que para la temporada 2020 de la NFL se amplió un cupo extra para acceder a los playoffs, pasando de seis a siete plazas y dejando al equipo con el mejor récord con el honor de recibir toda la postemporada en casa y además descansar en la primera ronda.





Así, los Baltimore Ravens, Cleveland Browns y Indianapolis Colts se quedaron con los tres boletos disponibles en la AFC y se unieron a los Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans y los Kansas City Chiefs, que ostenta el mejor récord y descansará en la primera ronda.



En tanto, en la Conferencia Nacional, a pesar de caer en su duelo ante los Green Bay Packers, que es el equipo mejor sembrado y que descansará en la primera ronda, los Chicago Bears consiguieron uno de los dos boletos disponibles gracias a la derrota de los Arizona Cardinals.

Mientras que el Washington Team se quedó con el último boleto al vencer 20-14 a los Filadelfia Eagles en el duelo de domingo por la noche y de paso con el título de la División NFC Este.

Duelos de playoffs

Conferencia Nacional - Sábado 9 de enero



Chicago Bears vs New Orleans Saints



Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks



Tampa Bay Buccaneers vs Washington



Conferencia Americana - Doming 10 de enero



Indianapolis Colts vs Buffalo Bills



Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers



Baltimore Ravens vs Tennessee Titans