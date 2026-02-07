¿Honduras ha participado en los Juegos Olímpicos de Invierno? La edición en 2026 se desarrolla en Milano Cortina

"Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno", dijo Mattarella desde el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes 6 de febrero por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

A las palabras del presidente italiano le siguió la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó 'Nessun dorma' de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, exjugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

La antorcha salió entonces de San Siro y, después de un mensaje de paz de la sudafricana y estadounidense Charlize Theron, inspirado en Nelson Mandela, se procedió al encendido de los dos pebeteros de estos Juegos.

Dichos pebeteros, que presiden dos lugares emblemáticos de sendas ciudades huéspedes, fueron encendidos por los esquiadores Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, ambos tres veces campeones olímpicos, en el Arco de la Paz de Milán; y por la también esquiadora Sofia Goggia, campeona olímpica en 2018, en la Plaza Dibona de Cortina d'Ampezzo.

¿HONDURAS HA PARTICIPADO EN ALGUNA EDICIÓN?



Los I Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron en la localidad francesa de Chamonix en 1924. Se celebran con una periodicidad de cuatro años, a excepción de los años 1940 y 1944 que no pudieron celebrarse a causa de la Segunda Guerra Mundial. Se restauraron en Sankt Moritz en 1948.

Se continuaron celebrando cada cuatro años y coincidiendo con los juegos de verano hasta la edición de Albertville en 1992 cuando el Comité Olímpico Internacional, COI, decidió que los juegos de verano e invierno se celebrarían en años diferentes. Desde la edición de Lillehammer en 1994 los juegos de verano y de invierno se celebran con dos años de diferencia.

Honduras ha tenido hasta los momentos 13 participaciones en Juegos Olímpicos de Verano y la historia marca que existe una presencia catracha en Juegos Olímpicos de Invierno.

Aunque muchos no lo crean la bandera de Honduras estuvo presente y se dio en Albertville, Francia, en 1992. La representante nacional fue Jenny Palacios-Stillo quien compitió en tres pruebas de esquí de fondo.