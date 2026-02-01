La reacción de Teófimo López tras perder con Shakur Stevenson y confirma una noticia que nadie esperaba

<br />Shakur, a sus 28 años, se convierte en campeón mundial de cuatro pesos distintos después de conseguirlo en categoría pluma, superpluma, ligera y ahora superligera.Al término del combate, Teófimo asumió la derrota y aseguró que seguirá "ganando y peleando".Mientras, Shakur dijo que la pelea fue "fácil" y retó al boxeador británico Conor Benn a una pelea, a quien había visto durante la noche en el Madison Square Garden. Benn subió al ring y aceptó el desafío.El combate entre Shakur y Teófimo fue el plato fuerte de 'The Ring VI', una velada de boxeo en Nueva York que colgó el cartel de entradas agotadas un par de días antes.Al margen del evento principal, la noche contó con otras cinco peleas. Keyshawn Davis ganó el segundo duelo más importante de la noche, superando al estadounidense de ascendencia puertorriqueña y dominicana Jamaine Ortiz, a quien venció por nocaut técnico en el último asalto.Bruce Carrington noqueó al mexicano Carlos Castro y se llevó el título de peso pluma del <b>Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).</b>