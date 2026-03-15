Clásico Mundial de Béisbol de 2026: llegaron como la 'cenicienta' y eliminaron al favorito

La VI edición del Clásico Mundial de Béisbol tendrá un nuevo campeón al ser apeado el equipo japónés, que se impuso en el torneo de 2023 y es el máximo ganador del certamen con tres conquistas.

Venezuela ganó 8-5 y dio el batacazo este sábado en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 al eliminar al Japón de Shohei Ohtani, y jugará la semifinal ante Italia, que dio la otra sorpresa de la jornada al sacar del camino a Puerto Rico.

Venezuela vuelve a ser semifinalista por segunda vez, tras la edición del 2009 cuando cayó ante Corea, y este sábado no sólo tumbó a uno de los máximos favoritos en el LoanDepot Park de Miami, sino que logró su pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El otro billete por América lo alcanzó República Dominicana.

Ante 34.548 espectadores, Venezuela tomó confianza desde el primer inning cuando Ronald Acuña Jr. abrió el marcador con un jonrón entre ante el MVP de la Serie Mundial 2025, Yoshinobu Yamamoto.

Pero Japón, que venía invicto, respondió de una cuando Ohtani conectó un cuadrangular de 114 millas por hora para igualar el encuentro ante el abridor venezolano Ranger Suárez.

Venezuela volvió a tomar ventaja en la segunda entrada con Gleyber Torres, quien conectó un doble que permitió que Ezequiel Tovar anotara para el 2-1.

Japón despertó en el tercer episodio y atacó con todo a Suárez. Primero, Teruaki Sato pegó un doble, empujó la carrera de Sosuke Genda y puso a Ohtani en tercera. Luego Shota Morishita conectó un jonrón y remolcó tres carreras para devolverle la ventaja 2-5.

Yamamoto se asentó al lanzar cuatro innings en los que permitió dos carreras y ponchó a cinco. Pero Venezuela no se rindió y reaccionó ante el bullpen japonés. En el quinto anotó dos rayitas más para poner el juego 4-5, cuando Maikel García conectó un jonrón ante Chihiro Sumida con Jackson Chourio en la base.