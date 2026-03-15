Clásico Mundial de Béisbol de 2026: llegaron como la 'cenicienta' y eliminaron al favorito

El momento clave llegó en el sexto capítulo. Wilyer Abreu bateó un 'bambinazo' ante Hiromi Itoh, ganador del Premio Sawamura (la versión japonesa del Cy Young), que impulsó tres carreras, con Tovar y Torres en circulación, y que terminó por inclinar el marcador a favor de Venezuela.El colofón del juego no pudo ser mejor para el equipo criollo. En el noveno inning Daniel Palencia dominó desde la lomita a Ohtani con un elevado para el último out y envió a su equipo a las semifinales contra Italia, partido que se jugará este lunes en Miami.La primera semifinal del torneo se disputará este domingo entre Estados Unidos y República Dominicana, también en Miami.