Hondureño Teófimo López la pasó mal y fue víctima del poder de Shakur Stevenson en el Madison Square Garden

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/teofimo-lopez-vs-shakur-stevenson-canal-y-cual-es-el-costo-boxeo-online-ppv-CJ29135474" target="_blank">Shakur Stevenson</a></b> confirmó por qué es considerado uno de los boxeadores más técnicos y completos de la actualidad al derrotar a <b>Teófimo López</b> en una pelea que acaparó la atención del mundo del boxeo. El estadounidense ganó por decisión unánime al finalizar los 12 rounds.El estadounidense mostró inteligencia, control y precisión para salir victorioso ante un rival explosivo y de gran jerarquía en el <b>Madison Square Garden </b>comenzando la pelea el sábado por la noche del 31 de enero y finalizando la madrugada del domingo 1 de febrero.