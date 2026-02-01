Hondureño Teófimo López la pasó mal y fue víctima del poder de Shakur Stevenson en el Madison Square Garden

Shakur Stevenson confirmó por qué es considerado uno de los boxeadores más técnicos y completos de la actualidad al derrotar a Teófimo López en una pelea que acaparó la atención del mundo del boxeo. El estadounidense ganó por decisión unánime al finalizar los 12 rounds. El estadounidense mostró inteligencia, control y precisión para salir victorioso ante un rival explosivo y de gran jerarquía en el Madison Square Garden comenzando la pelea el sábado por la noche del 31 de enero y finalizando la madrugada del domingo 1 de febrero.

El hondureño de 28 años cedió el título mundial de Ring y superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Ahora su récord quedó con 20 victorias en 22 combates, dos derrotas y 13 nocauts. Del otro lado Shakur Stevenson, invicto y dueño de un boxeo quirúrgico. Con 25 triunfos sin derrota, el campeón en dos divisiones es considerado uno de los mejores defensores de la actualidad y mantiene su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo a sus 28 años. REVIVE EL MINUTO A MINUTO DE LA PELEA Desde el inicio del combate, Stevenson dejó claro su plan: dominar la distancia, utilizar su veloz jab y neutralizar la potencia de López con una defensa impecable. Round tras round, el campeón fue construyendo su triunfo con golpes claros y movimientos laterales que frustraron los intentos ofensivos de “The Takeover”. Teófimo López intentó cambiar el rumbo del combate presionando y buscando el golpe decisivo, pero se encontró con un Stevenson sólido, sereno y tácticamente superior.

La lectura del combate por parte de Shakur fue clave para desactivar los ataques y mantener el control del ritmo durante la mayor parte del enfrentamiento. Las tarjetas de los jueces reflejaron lo visto sobre el ring, premiando el trabajo limpio, la efectividad y la disciplina táctica de Stevenson, quien selló una victoria contundente que fortalece su estatus en la élite del boxeo mundial. Con este triunfo, Shakur Stevenson no solo suma una victoria de alto calibre en su carrera, sino que también envía un mensaje claro al resto de la división.