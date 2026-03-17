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¡Golpe descomunal a USA! Venezuela hace historia y gana su primer Clásico Mundial del Béisbol

En la novena entrada apareció el héroe inesperado: Eugenio Suárez, quien conectó un doblete que impulsó a Javier Sanoja con la carrera definitiva.

2026-03-17

Venezuela escribió una página dorada en su historia al proclamarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer 3-2 a Estados Unidos en una final vibrante disputada en el LoanDepot Park. Fue un triunfo cargado de emoción, que le dio al país su primer título en este prestigioso torneo.

El encuentro fue un reflejo del carácter venezolano: intenso, peleado y con sufrimiento hasta el final. Durante las primeras entradas, el pitcheo logró contener a una ofensiva rival repleta de estrellas, en un duelo donde cada lanzamiento se jugó al límite.

La Vinotinto tomó ventaja en el tercer inning, cuando Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr. se embasaron para que Maikel García impulsara la primera carrera con un elevado de sacrificio. Luego, en el cuarto episodio, Wilyer Abreu conectó un jonrón solitario que aumentó la diferencia y encendió la ilusión de todo un país.

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Desde la lomita, Eduardo Rodríguez se convirtió en pieza clave con una sólida actuación que silenció a figuras como Aaron Judge. Su dominio permitió mantener a raya a Estados Unidos durante buena parte del compromiso.

El drama llegó en la octava entrada, cuando Bryce Harper conectó un cuadrangular de dos carreras que empató el juego y silenció momentáneamente a la afición. Sin embargo, Venezuela demostró su temple para resistir en el momento más crítico.

En la novena entrada apareció el héroe inesperado: Eugenio Suárez, quien conectó un doblete que impulsó a Javier Sanoja con la carrera definitiva. Ese batazo terminó inclinando la balanza en favor de los sudamericanos.

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El último out, asegurado por Daniel Palencia, desató la euforia total. Contra todo pronóstico, Venezuela se coronó campeona del mundo por primera vez, mientras que Estados Unidos volvió a quedarse a las puertas del título en casa.

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
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