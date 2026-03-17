¡Golpe descomunal a USA! Venezuela hace historia y gana su primer Clásico Mundial del Béisbol

Venezuela escribió una página dorada en su historia al proclamarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer 3-2 a Estados Unidos en una final vibrante disputada en el LoanDepot Park. Fue un triunfo cargado de emoción, que le dio al país su primer título en este prestigioso torneo.

El encuentro fue un reflejo del carácter venezolano: intenso, peleado y con sufrimiento hasta el final. Durante las primeras entradas, el pitcheo logró contener a una ofensiva rival repleta de estrellas, en un duelo donde cada lanzamiento se jugó al límite.

La Vinotinto tomó ventaja en el tercer inning, cuando Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr. se embasaron para que Maikel García impulsara la primera carrera con un elevado de sacrificio. Luego, en el cuarto episodio, Wilyer Abreu conectó un jonrón solitario que aumentó la diferencia y encendió la ilusión de todo un país.