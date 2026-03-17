¡Golpe descomunal a USA! Venezuela hace historia y gana su primer Clásico Mundial del Béisbol

Desde la lomita, Eduardo Rodríguez se convirtió en pieza clave con una sólida actuación que silenció a figuras como Aaron Judge. Su dominio permitió mantener a raya a Estados Unidos durante buena parte del compromiso.El drama llegó en la octava entrada, cuando Bryce Harper conectó un cuadrangular de dos carreras que empató el juego y silenció momentáneamente a la afición. Sin embargo, Venezuela demostró su temple para resistir en el momento más crítico.En la novena entrada apareció el héroe inesperado: Eugenio Suárez, quien conectó un doblete que impulsó a Javier Sanoja con la carrera definitiva. Ese batazo terminó inclinando la balanza en favor de los sudamericanos.